Diego Sebastián Rosen Ferlini, un empresario argentino de 51 años, quedó detenido en México como uno de los sospechosos por el brutal asesinato del músico Jonathan Meléndez, su esposa embarazada, su hija de tres años y una empleada doméstica.

Rosen desarrollaba actividades vinculadas al sector inmobiliario y, de acuerdo con medios mexicanos, estaba relacionado con NOMAD Property México, una firma dedicada al alquiler de propiedades en destinos turísticos. Entre los lugares que promocionaba aparecen Valle de Bravo y Acapulco.

En sus redes sociales también compartía publicaciones relacionadas con sus negocios y mensajes vinculados con la Selección argentina.

El empresario había sido señalado anteriormente en denuncias por presuntos fraudes. Sin embargo, hasta el momento no se informó oficialmente que esos antecedentes estén relacionados con la investigación por el cuádruple asesinato.

La relación con Jonathan Meléndez

Uno de los principales interrogantes que intentan responder los investigadores es qué vínculo tenía Rosen con Jonathan Meléndez y cuál fue su participación en el ataque.

Según las primeras versiones difundidas en México, ambos estaban relacionados por negocios inmobiliarios y mantenían una relación de confianza. Precisamente esa cercanía es uno de los elementos que tomó fuerza en la investigación.

La Fiscalía del Estado de México informó que los hechos ocurrieron entre las 17.30 y las 19.40 del martes 1 de septiembre y que dos hombres habrían participado del crimen.

De acuerdo con la hipótesis oficial, los sospechosos “habrían aprovechado la relación de confianza de uno de ellos con las víctimas para acceder al domicilio”.

Esto explicaría por qué no habría sido necesario forzar puertas u otros accesos de la propiedad. De todos modos, la Justicia todavía debe establecer qué hizo cada uno de los detenidos y cuál fue su grado de responsabilidad.

La masacre en la vivienda

El crimen ocurrió en una casa de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México. Allí se encontraban Jonathan Meléndez, su esposa, que cursaba un embarazo de cuatro meses, su hija de tres años y una empleada doméstica.

Las cuatro personas fueron asesinadas. La mascota de la familia también fue encontrada muerta y maniatada.

Según informó la Fiscalía, dos de las víctimas estaban atadas y tanto ellas como la niña presentaban disparos en la cabeza. La cuarta víctima recibió un impacto de arma de fuego en la espalda.

El único sobreviviente fue el hijo de seis años del músico, que estaba dentro de la vivienda cuando llegaron las autoridades.

Rosen quedó a disposición de la Justicia

Tras el crimen, un operativo permitió detener a Rosen y a otro hombre, ambos señalados como sospechosos. Los dos quedaron a disposición de la Justicia mexicana mientras avanza la investigación.

Además, las autoridades difundieron imágenes de cámaras de seguridad en las que aparece uno de los sospechosos cuando se dirigía hacia la propiedad. En las imágenes llevaba una campera negra, gorra, anteojos de sol y una mochila.

Por ahora, Rosen no fue condenado y su responsabilidad deberá ser determinada por la Justicia. Los investigadores buscan reconstruir la secuencia completa del ataque, establecer el papel de cada detenido y determinar cuál fue el móvil detrás del brutal crimen.