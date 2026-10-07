Marcel Dandjinou se convirtió en uno de los grandes protagonistas de la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina. El arquero de Benín sostuvo el arco de su equipo durante el primer tiempo y tuvo una intervención clave al contenerle un tiro libre al capitán en el estadio Monumental.

Argentina domina la pelota y busca abrir el marcador, pero se encuentra con la resistencia del guardameta africano, que respondió cada vez que el equipo de Lionel Scaloni consiguió acercarse con peligro.

El duelo con Messi

Una de las escenas más esperadas de la noche se produjo cuando Messi ejecutó un tiro libre con destino al arco. Dandjinou leyó la trayectoria y consiguió despejar el remate, ante la reacción del propio capitán argentino.

La actuación del arquero adquiere un significado especial por sus propias declaraciones antes del partido. En la previa había advertido que, pese a la admiración que siente por Messi, su trabajo sería intentar detenerlo.

“Soy arquero y estoy ahí para atajar. Aunque sea el último minuto y haya un penal, si Messi lo tira, intentaré pararlo”, había señalado Dandjinou.

El guardameta también había reconocido la importancia de compartir cancha con el máximo referente de la Selección. “Para mí es uno de los reyes del fútbol. Hemos crecido viéndolo jugar”, había expresado.

Quién es Marcel Dandjinou

Dandjinou tiene 28 años, nació el 25 de junio de 1998 en Ganvié, Benín, mide 1,83 metros y es diestro. Actualmente juega en Kruger United, de Sudáfrica, club al que llegó en julio de 2025.

El arquero comenzó su carrera en el ESAE Sakété de su país y luego continuó su recorrido en el fútbol sudafricano, donde también pasó por JDR Stars.

Su debut con la Selección de Benín llegó en 2022, después de haber sido convocado por primera vez tres años antes. Desde entonces, se convirtió en una de las opciones habituales para defender el arco del conjunto dirigido por Gernot Rohr.

Ahora, Dandjinou protagoniza una noche que quedará en su carrera: está frente a Messi en el último partido del argentino con la camiseta albiceleste y, por el momento, consigue mantener el 0-0 en el Monumental.