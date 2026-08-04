Quién es el artista español que Lali Espósito escrachó como la peor cita

Lali Espósito compartió una anécdota personal en el confesionario de Rosalía que generó risas entre las artistas y gran curiosidad en el público. La cantante argentina relató una experiencia negativa con un hombre de origen ibérico con quien compartió una estadía en un hotel. Según los detalles que trascendieron, la situación incluyó un principio de incendio provocado por el sujeto y una deuda económica que nunca fue saldada por los gastos de hospedaje.

A pesar de la advertencia de la intérprete, quien afirmó "Salí con mucho español y mucha española, así que no empiecen a sacar conclusiones o cuentas", las redes sociales comenzaron a investigar la identidad del implicado.

El relato describe que el hombre decidió "prender un porrito" en la habitación, lo que derivó en un siniestro. Además, la artista expresó su malestar al recordar que "Pagué la habitación entera y no me devolvió un mango" tras los destrozos ocasionados.

Las especulaciones de los seguidores se centraron en dos figuras vinculadas sentimentalmente con ella. El principal señalado es el músico Rels B, con quien trabajó en el video de la canción ¿Cómo dormiste? durante 2022 y quien recibió comentarios picantes en sus redes. Por otro lado, también surgió el nombre de David Victori, el director español de la serie Sky Rojo, con quien fue pareja en 2020. Hasta el momento, el misterio persiste tras la confesión de Mariana.