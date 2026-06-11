Quién es el cantante que vinculan con una famosa influencer: "A los besos"

Tiago PZK se encuentra nuevamente en el centro de la escena mediática debido a trascendidos sobre su vida privada. Según la información detallada por Pepe Ochoa en el ciclo radial El Ejército de LAM, el músico estaría iniciando un nuevo vínculo afectivo. El periodista comenzó su relato explicando que "él es una estrella total y ella es muy importante en redes, tiene muchos videos virales", antes de confirmar la identidad de la joven implicada.

La figura que habría conquistado al intérprete es la influencer Celeste Pamio. De acuerdo con los datos presentados, ambos fueron vistos compartiendo tiempo durante el pasado fin de semana en un establecimiento bailable. Respecto a este encuentro, Ochoa afirmó que "el fin de semana estuvieron en Caramelo y una de mis mejores amigas que estuvo en el VIP los vio apasionados y dándose un beso".

La noticia generó una rápida repercusión en las plataformas digitales tras la confirmación del panelista, quien sentenció que "Tiago PZK está saliendo con Celeste Pamio". Durante la transmisión se aportaron más precisiones sobre la actitud de la pareja en público. El integrante del programa de Bondi relató que "el fin de semana llegaron de la mano, estuvieron en el VIP varias horas a los besos, como que se los veía muy felices".

Por el momento, los protagonistas de esta historia han optado por el silencio y no han realizado declaraciones para confirmar o desmentir el vínculo. Este acercamiento se produce tiempo después de que el cantante realizara una millonaria ayuda solidaria para mitigar daños por incendios. La situación continúa bajo la mirada atenta de miles de seguidores, quienes aguardan una confirmación oficial.