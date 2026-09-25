Un taller de Esperanza, Santa Fe, guarda por estos días una pieza que tendrá un destino especial. El carpintero Enrique Mehring trabaja contrarreloj para terminar el sillón que utilizará el papa León XIV durante la misa prevista en la Basílica de Luján el 8 de noviembre, durante su visita a la Argentina.

El encargo llegó de una manera inesperada. Mehring recibió el pedido a través de unos amigos de Luján y comenzó a construir el mueble hace aproximadamente dos semanas. Para hacerlo no tuvo un plano detallado: recibió una fotografía y algunas medidas que sirvieron como referencia para desarrollar el diseño.

El resultado será un sillón de 1,25 metros de alto, construido con madera de guatambú y paraíso, con un estilo nórdico artesanal. La pieza tendrá además un tapizado de pana blanca y detalles dorados.

Un diseño hecho a partir de una fotografía

La particularidad del trabajo fue que Mehring debió interpretar la imagen que recibió y adaptar el diseño a partir de su propia experiencia. La fotografía no representaba necesariamente un modelo que debía copiar de manera exacta, sino una referencia para saber si podía fabricar un mueble de características similares.

“Lo fui haciendo. A medida que iba haciendo cosas, iba construyendo. No tenía más que una foto”, contó el carpintero en diálogo con TN.

Mehring se dedica habitualmente al diseño y desarrollo de sillas, sillones y mesas, por lo que pudo trasladar su experiencia al pedido especial. Según explicó, fue tomando decisiones durante el proceso hasta llegar al resultado que actualmente se encuentra en el taller.

“Prácticamente me dedico a hacer todos los artículos, diseños y desarrollo de sillas, sillones y mesas”, explicó.

Todavía falta la terminación

La estructura principal del sillón ya está terminada, pero todavía quedan varias etapas antes de que pueda llegar a Luján. El mueble deberá pasar por el lustre, la tapicería y los últimos detalles de terminación.

El diseño contempla pana blanca y detalles dorados, realizados con materiales que el carpintero utiliza habitualmente en sus trabajos. Mehring confía en que la pieza estará lista para el 8 de noviembre, cuando está previsto que León XIV la utilice durante su visita.

Para el artesano, el significado del encargo excede el trabajo cotidiano. Saber que una pieza fabricada en Esperanza será utilizada por el Papa durante su visita a la Argentina convirtió al proyecto en una experiencia particular.

“Lo va a usar el Papa, se va a sentar y va a quedar en Argentina como recuerdo. Y uno después dice: ‘Pucha, lo hicimos nosotros’”, expresó.

Una empresa con 74 años de historia

El sillón también llevará consigo parte de la historia del lugar donde fue construido. La empresa en la que trabaja Mehring cuenta con 74 años de trayectoria dedicada a la actividad.

El carpintero destacó el significado de que una pieza fabricada en Esperanza llegue a formar parte de una visita papal. “Está bueno que una celebridad se siente en una silla hecha en Santa Fe, acá en Esperanza”, señaló.

Así, mientras avanzan las tareas de lustre y tapizado, el sillón comienza a completar el recorrido que lo llevará desde un taller santafesino hasta la Basílica de Luján, donde tendrá un lugar durante la visita de León XIV a la Argentina.