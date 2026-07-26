Quién es el famoso al que una fanática quiso regalarle un auto

Diego Ramos posee una trayectoria extensa en el mundo del espectáculo, donde se destacó como galán de telenovelas y actualmente brilla como una de las figuras principales de la obra Sex. Durante una entrevista reciente con el programa Implacables, el panelista le consultó sobre cuál había sido la propuesta o el obsequio más extraño recibido por parte de sus seguidores, dada la popularidad que mantiene.

El actor aclaró que en su proyecto actual nunca vivió situaciones incómodas y explicó que "A mí, acá en Sex no me pasó. Yo creo que está muy claro, por eso te digo, o me respeta mucho la gente porque a mí no me ha pasado nunca nada raro".

Según su visión, el público entiende que cumple una función específica al afirmar que "Creo que es claro cuando venís a ver el show que yo tengo un rol de nexo entre el show y la gente y de anfitrión, y también lo agarro desde el humor. Entonces, medio que no se genera eso, me parece".

Sin embargo, al recordar sus primeros años de fama, Ramos compartió una anécdota que sorprendió a los presentes al revelar que "Pero hace muchos años, cuando yo era mucho más chico, una chica me quiso regalar un auto".

A pesar de la magnitud de la oferta, el entrevistado confirmó que decidió rechazarla de inmediato. "No lo acepté porque me pareció una locura", sostuvo de manera tajante sobre aquel episodio de su juventud.

Al indagar sobre si existían condiciones detrás del ofrecimiento, el actor fue rotundo al señalar que "No, nunca me dijo a cambio de nada, ni nada por el estilo. Me pareció como muchísimo, me pareció un montón y una cosa que me comprometía de por vida y dije: ‘No, no, no’".

La carrera del artista también estuvo marcada por momentos profesionales complejos, como su paso por el ciclo TV Nostra en el año 2021. En aquel entonces, la renuncia de Jorge Rial provocó el final abrupto del programa, lo cual generó malestar en el equipo por la falta de aviso previo.

Sobre aquel cierre, el actor opinó que "Fue algo sorpresivo por enterarme una hora antes... Y triste por quedarnos sin trabajo". Ramos se mostró resignado ante la determinación del conductor y concluyó que "Bueno, esa fue su decisión... Mucho no se podía hacer".

Por otro lado, en charlas recientes con Mario Pergolini, el actor también se refirió a temas curiosos como su obsesión con las frutas de colores y las razones por las que no puede asistir a los conciertos de Tini Stoessel.