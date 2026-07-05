Quién es el famoso que amenazó con renunciar en pleno programa

Las ausencias de Agustín Aristarán en el programa Otro Día Perdido debido a sus compromisos laborales en la obra Charlie y la fábrica de chocolate se volvieron un tema recurrente de conversación con Mario Pergolini. Lo que suele ser una dinámica de humor y complicidad al aire alcanzó un nuevo nivel de tensión cuando el conductor consultó al humorista sobre su asistencia durante el feriado del jueves nueve de julio.

Ante la pregunta "¿El jueves nueve de julio venís?" formulada por Pergolini, el actor respondió de manera directa diciendo "No, no vengo porque no puedo". La negativa generó un silencio marcado en el estudio que llevó a Rada a justificar su decisión detallando su agenda teatral.

El comediante agregó "¿Qué tengo que hacer? Tengo tres funciones, Mario. Es un éxito la obra. La primera función es a las tres de la tarde" para explicar su imposibilidad de estar presente en el ciclo.

En medio del intercambio, Aristarán redobló la apuesta y lanzó una propuesta que sorprendió a los integrantes del equipo al manifestar "Si ustedes quieren, yo a partir del lunes no vengo más". Esta declaración generó asombro inmediato en el piso de grabación. Sin embargo, Pergolini mantuvo el tono irónico habitual de su vínculo y le contestó "Bueno... lo evaluamos, Agustín" mientras se escuchaban las risas de los presentes.

Este tipo de situaciones se repiten con frecuencia en el envío, donde cada inasistencia del actor se convierte en una oportunidad para las chicanas mediáticas. A pesar del tono del reclamo, ambos protagonistas demostraron que estos momentos forman parte de la construcción de su relación profesional y terminan transformándose en contenidos virales para la audiencia.