Quién es el famoso que confirmó su romance con una modelo de Rusia

Felipe Fort eligió sus redes sociales para confirmar su relación con Mary Di, una modelo de origen ruso que reside actualmente en España. Luego de estar 30 días sin publicar contenido en su cuenta de Instagram, el joven regresó a la actividad digital con una serie de imágenes tomadas durante sus vacaciones en el exterior. La presentación oficial incluyó una fotografía donde se lo ve abrazado a la joven, quien sostiene un ramo de rosas rojas en sus manos.

El material compartido también cuenta con un video de ambos tomados de la mano mientras circulan en un vehículo por la ruta. Además, sumaron postales de sus jornadas de descanso en la costa del mar Mediterráneo para aprovechar las altas temperaturas del verano europeo. La publicación, que solo fue acompañada por el emoji de un gato negro, rápidamente recibió miles de interacciones por parte de sus seguidores.

Lo que más llamó la atención fue la intervención de Marta Fort en el posteo de su hermano. La joven dejó en claro que no estaba al tanto del vínculo sentimental al escribir "Me enteré igual que ustedes" como comentario. Esta frase, cargada de humor, confirmó que la noticia fue una sorpresa incluso para el círculo familiar más íntimo del heredero de Ricardo Fort.

La nueva pareja del joven, conocida en el entorno digital como Mary Di, desarrolla su carrera profesional dentro de la industria de la moda española. Bajo el usuario @merneis, la modelo mantiene un perfil enfocado en su trabajo, donde predominan las producciones fotográficas en diversos escenarios y colaboraciones con marcas reconocidas. A pesar de su exposición laboral, la joven opta por mantener una veta reservada en su vida cotidiana.