Quién es el famoso que fue visto a los besos con una mujer misteriosa

El corazón de Ian Lucas parece tener una nueva dueña y la noticia no tardó en hacerse notar. El ganador de la última edición de MasterChef Celebrity ya había dado pistas sobre un nuevo romance y ahora finalmente aparecieron las pruebas.

Recientemente, durante una charla en el programa SQP por América, se había sincerado sobre su presente sentimental diciendo "Están las ganas de estar con alguien. De hecho, estoy viéndome con alguien, pero tranqui". Esta declaración puso fin a las teorías que lo vinculaban con figuras como Evangelina Anderson o su gran amiga Sofía Gonet, más conocida como La Reini.

El misterio se resolvió en parte cuando el periodista Ale Castelo se cruzó con el influencer en la calle para hablar de su futuro profesional. Mientras conversaban sobre su próximo desafío laboral para cubrir el Mundial junto a Marley por Telefe, las cámaras captaron un momento muy especial.

Ian fue visto despidiéndose con un beso de una joven que lo esperaba dentro de un auto. Sobre esta elección de vida, él mismo había aclarado previamente que "Esta persona no es del ambiente así que estoy muy en otra".

La joven, que aparenta una edad similar a la de Ian, lucía el cabello rubio recogido en un rodete y un saco de lana gris. Aunque se mostró algo incómoda por la repentina exposición y eligió no revelar su identidad ni datos personales, no pudo ocultar lo que siente por el joven influencer. Al ser consultada sobre él, se limitó a decir "Sí, obvio, es un fenómeno".

A pesar de que recién se estarían conociendo, los seguidores ya demuestran su apoyo con mensajes positivos en las plataformas digitales. Por ahora, la identidad permanece protegida bajo un bajo perfil que parece sentarle muy bien al presente del campeón de la cocina.