Quién es el famoso que le confesó a Moria Casán sus fantasías sexuales

Esteban Lamothe pasó por el ciclo La mañana de Moria para dialogar sobre el suceso de Secreto en la montaña, la obra que protagoniza con Benjamín Vicuña. En un ambiente distendido, el invitado participó del juego Yo nunca y fue consultado sobre si alguna vez había tenido fantasías con alguien famoso. Sin vacilar, el actor miró a la conductora y disparó "Con vos Moria... ¿quién no?" generando una inmediata reacción de asombro en la diva y risas en todo el estudio.

Al explicar los motivos de su atracción, Lamothe destacó el magnetismo de la conductora y señaló que "Sos de ese tipo de personas que cuando aparece, uno nota el sex appeal y creo que el hecho de haber mantenido siempre una cabeza joven es lo que más hotea a la gente".

Minutos después, el artista reafirmó su declaración al decir "Tuve fantasías con vos Moria, ¿quién no? Sos de ese tipo de personas que cuando aparece, uno nota el sex appeal y creo que el hecho de haber mantenido siempre una cabeza joven es lo que más hotea a la gente" reconociendo el impacto que genera la figura de la One.

La entrevista también profundizó en el ámbito privado del galán, quien se sinceró sobre su historial en los vínculos amorosos. Al ser consultado sobre los celos, admitió que fue un rasgo marcado en su personalidad pero que logró transformarlo con el tiempo. El invitado explicó que "Me fui encarrilando bastante con los años y más de una vez estuve tentado de revisar celulares y esas cosas pero no lo hice. Igual ahora me siento muy seguro y no me nace" marcando una clara diferencia con su conducta de años anteriores.

En la actualidad, Lamothe disfruta de un presente sentimental estable junto a la actriz Débora Nishimoto. Ambos se conocieron durante las grabaciones de la serie Envidiosa y, tras un inicio basado en la amistad y el compañerismo, el romance floreció hasta que decidieron blanquear su relación a principios de 2025. Sobre este vínculo, el actor manifestó con alegría que "La verdad es que estamos muy bien, muy enamorados. Estoy fascinado con ella en todo sentido: como me ama, como me cocina, como me cuida, todo" concluyendo el relato de su buen momento personal.