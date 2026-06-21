Quién es el famoso que lo confundieron con Diego Torres en una ferretería

Durante su participación en el programa Otro Día Perdido conducido por Mario Pergolini en eltrece el actor Tomás Fonzi compartió una vivencia particular. Ante el recuerdo de una historia sobre beneficios en restaurantes el protagonista aclaró que "En realidad me pasó con Diego Torres y era en una ferretería". El relato se remonta al momento en que decidió mudarse con su pareja a la zona norte del Gran Buenos Aires.

Según detalló el artista "Cuando nos mudamos en esta cuarta gestión con mi mujer nos fuimos a convivir juntos a Acassuso y, de repente, había cosas que arreglar, el mantenimiento, a mí me gusta". En su primer acercamiento al comercio local se produjo el encuentro inicial donde le preguntaron qué hacía por la zona. El actor recordó que "Voy por primera vez y me dicen: 'Hey, ¿qué andás haciendo por el barrio?'. Y yo: 'Sí, me acabo de mudar'".

La conversación continuó con consultas sobre su familia y su carrera musical lo que generó extrañeza en el invitado. Al ser consultado por su progenitora simplemente contestó "Bien, mi mamá bien, gracias" sin comprender el motivo de tanta cercanía. El misterio se resolvió al momento de retirarse del local cuando el comerciante le dijo "Volvé, te esperamos la próxima, Dieguito Torres".

A pesar de notar la confusión el actor decidió no aclarar la situación. El vínculo con el trabajador del barrio se mantuvo bajo esa identidad falsa durante mucho tiempo. Sobre esta decisión Fonzi explicó que "Dos años fui Diego Torres. Un divino el tipo, además de esos ferreteros que se brindan y te dan la data. Cómo lo voy a contradecir". El relato despertó risas entre los presentes al confirmar que aprovechó la amabilidad del ferretero sin revelar su nombre real.