Quién es el famoso que mandaron a trabajar para no echarlo de la casa

Aunque proviene de una familia sumamente conocida en el ambiente artístico de la televisión y el teatro, Dante Ortega prefirió construir de a poco su propio camino en la música. Tras varios años de difundir sus composiciones y producciones como cantante en las plataformas digitales, esta semana concretó su debut en el ciclo televisivo Es mi Sueño famosos.

En su primera presentación, en la que acompañó a la participante Francisca Mantovani, el joven cantante recibió excelentes críticas y llamó la atención por su sencillez. Durante una conversación con el programa Puro Show, el músico atribuyó esta actitud a la crianza impartida por sus padres, Sebastián Ortega y Guillermina Valdes, y evocó un momento particular de su vida familiar en el que recibió un claro límite sobre sus responsabilidades cotidianas.

El artista recordó que hubo una etapa, coincidente con la época de la emergencia sanitaria, en la cual se encontraba sin cursar estudios y sus progenitores resolvieron que era momento de que comenzara a trabajar. Respecto de aquel episodio, relató "Hubo una época, en la Pandemia, donde yo no estaba estudiando y mis viejos me dijeron que tenía que laburar. Fue una charla amena, y tenían razón. Para mi fue una linda experiencia" sobre la decisión que lo llevó a desempeñarse en la atención al público.

De esta manera, el joven comenzó a trabajar en un local gastronómico como camarero, una tarea de la cual extrajo grandes enseñanzas. Sobre esa vivencia, el músico detalló "Fue una re linda experiencia, trabajé un tiempo ahí. Aprendí mucho... me costó porque a veces los clientes te tratan mal... sirve un montón" reconociendo el valor del esfuerzo.

Asimismo, Ortega asumió que debió lidiar con ciertas conductas propias de su crianza en un entorno de facilidades. Al respecto, el cantante admitió "Igual, tengo cosas de chico cómodo, me hago cargo. Ahora no tanto pero mis papás me fueron marcando cosas como que juntara la mesa o me hiciera el desayuno para que entendiera que tenía que arreglarme solo más allá de que alguien pudiera hacer cosas por mi" valorando el rol de sus padres en su formación para la vida independiente.

Por otra parte, la exposición pública que conllevó su reciente aparición en la pantalla chica trajo aparejada la llegada de comentarios negativos y hostiles de usuarios en internet. Frente a este fenómeno, el músico explicó que "Ahora lo llevo mejor porque entendí que si voy a ser público, esto es parte de todo eso. Algunos te quieren, otros no. Al principio contestaba pero ya no. No vale la pena" asumiendo con calma las reglas del juego mediático.

Durante la entrevista, el cantante también se refirió al modo en que atravesó los períodos de mayor repercusión y escándalo en los medios de comunicación a raíz de la ruptura sentimental de sus padres y la posterior relación de su madre con el conductor Marcelo Tinelli.

En su rol de hermano mayor, Ortega describió cómo intentó dar contención familiar en medio de la tormenta de noticias y confesó "Hay que dejar el ego de lado. Mis viejos hicieron lo que pudieron. Las separaciones no son fáciles y como hijo mayor, traté de ayudar en lo que se podía. Me sentía adulto aunque era chico y no me correspondía" sobre su participación afectiva en ese momento.

Con el transcurso de los años, el panorama familiar logró estabilizarse, según relató el propio músico al concluir "El tiempo gue poniendo todo en su lugar y hoy se hablan y todo. En lo personal, siempre intenté llevarme bien con los dos y dejé que resolvieran sus temas solos" evidenciando una maduración en el vínculo actual de sus padres.