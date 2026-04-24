La disputa legal entre María Fernanda Callejón y Ricky Diotto sumó un capítulo de alta tensión al conocerse los detalles financieros que sostienen la crianza de su hija Giovanna. Mientras la actriz manifiesta su disconformidad por los montos percibidos para los gastos cotidianos de la menor, salieron a la luz los documentos que acreditan los pagos mensuales realizados por el odontólogo. En el programa A la tarde, el periodista Daniel Fava presentó las pruebas de las transferencias y facturas que maneja la justicia para ordenar el panorama económico de la ex pareja.

Fava fue contundente al mostrar la documentación y aclaró que "esto está todo acreditado, es lo que paga todos los meses Diotto, que no lo conozco, nunca lo vi en mi vida, nunca un mensaje por celular, acá están todos los papeles. Esto no es lo que dice uno o dice el otro". Según estos registros, aunque la cuota alimentaria provisoria fijada por el juez es de $45 mil, el esquema de gastos es mucho más amplio. Diotto se hace cargo de la cuota del colegio de la niña por un valor de $1.3 millones y abona otros $330 mil en concepto de obra social.

La organización familiar también influye en la balanza económica, ya que el padre convive con la nena tres veces por semana y los fines de semana se reparten de forma equitativa. A pesar del bajo monto de la cuota en efectivo que reclama Callejón, los gastos extraordinarios parecen recaer sobre el profesional. El periodista detalló que cualquier costo extra fuera de lo acordado es absorbido por él y citó un ejemplo reciente sobre unos libros escolares que costaron 70 mil pesos y fueron cancelados por Diotto.

Este frente económico corre en paralelo a la situación judicial en el Tribunal de Campana, donde se investiga una denuncia por presunta violencia de género. Recientemente, el abogado de Callejón, Martín de Vargas, solicitó la detención inmediata de Diotto bajo el argumento de un supuesto amedrentamiento hacia una testigo que se considera fundamental para la querella. Sin embargo, el juez decidió desestimar este pedido, mientras la defensa de la actriz asegura que la testigo se siente intimidada y se resiste a prestar declaración.

La crisis financiera de la pareja también tuvo un impacto directo sobre su patrimonio compartido. La casa donde vivían, que Diotto había cedido originalmente para que residieran su ex mujer y su hija, tuvo que ser vendida de urgencia debido a las deudas acumuladas por el atraso en las cuotas de la hipoteca. Sobre este punto, el odontólogo recordó su postura previa al señalar que "yo lo dije en su momento, había que vender en ese momento antes de que la deuda creciera para no perder todo. Pasó eso, se perdió todo". Tras la venta y el pago de los compromisos bancarios, el remanente de dinero fue mínimo para ambas partes.