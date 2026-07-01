Quién es el famoso que presentó a su novia 25 años menor que él

Juan Gil Navarro, de 52 años, hizo su primera aparición pública junto a Rosario Páscolo en el marco del estreno de prensa de la obra Misery. El actor y la joven, que es licenciada en Terapia Ocupacional, se mostraron afectuosos ante las cámaras, confirmando un vínculo que ya había tenido un antecedente en las plataformas digitales. Páscolo tiene 27 años y mantiene un perfil reservado, con cuentas privadas y un entorno de aproximadamente 2.000 seguidores.

La relación se había hecho visible previamente durante el festejo del cumpleaños número 27 de la joven, donde estuvieron presentes colegas como Mariano Bertolini y Esteban Pérez. En esa ocasión, el actor le dedicó un mensaje directo: "Qué curioso es que sea tu cumpleaños y mi regalo seas vos. Te amo con todo mi corazón y te deseo un hermoso nuevo año. Sos mi orgullo y mi alegría".

Al ser consultado sobre la diferencia de edad de 25 años, Gil Navarro ofreció una perspectiva que prioriza la conexión intelectual y emocional. El artista señaló que "mirá... es mucho más grande que yo en muchísimos aspectos".

Además, destacó los rasgos que despertaron su interés al afirmar que "una de las primeras cosas que me han seducido es su capacidad de pensar y de razonar. Y para mí la inteligencia es un coeficiente que involucra otras cosas, como la sensibilidad, como el humor, como la compasión por los demás. Eso, eso para mí es muy importante".

Sobre la relevancia de los años en un vínculo afectivo, el protagonista reflexionó sobre la naturaleza del compromiso compartido. Al respecto, manifestó: "No sé. Sí, puede ser, pero no lo sé. Creo que al final tiene que ver con estar a gusto con alguien. Es compartir una decisión y compartir un camino. Y tiene que ver con entregarse. Más que con el número, tiene que ver con una entrega".