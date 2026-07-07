En la emisión del seis de julio del ciclo Se fue larga, Fermín Bo, reconocido como Ferbo, enfrentó la viralización de un mensaje privado de su antigua pareja. El presentador de Luzu TV y Viernes Trece decidió hablar sobre la captura donde se observa a Domi Faena manifestando extrañar a un exnovio al inicio de su relación con él.

El conductor aclaró su postura antes del cierre del programa indicando "No quiero que se lo tomen como un descargo. Le pregunté a Domi si quiere hablar de esto y prefiere que no. Así que lo voy a decir yo". Ante las reacciones de su equipo, remarcó "No, estoy hablando en serio. Sé que hacemos jodas, pero estoy hablando en serio".

Sobre el modo en que tomó conocimiento de la situación, el joven detalló "Yo me enteré de la misma manera que ustedes: por redes sociales. Un screenshot que nos involucra a Domi y a mí. Me decepcionó y me angustió, pero es una historia pasada".

Pese a la repercusión mediática, Ferbo aseguró que mantienen un presente armonioso y explicó "Nosotros ahora estamos solteros. Nos llevamos espectacular y nos queremos un montón. El vínculo tuvo muchas más cosas buenas, de las que me voy a acordar toda la vida".

Recién llegados de la Copa Mundial de la FIFA 2026, los compañeros de aire proyectan el crecimiento de su espacio digital. El conductor señaló "Hoy estamos haciendo un programón que va a crecer. Queremos seguir sumando experiencias como las del Mundial y llevar el streaming a otros lugares de Argentina".

Además, descartó rumores sobre posibles renuncias afirmando "Este programa tiene menos de un año y medio y nos pasaron un montón de cosas personales. Pero créannos que nos queremos un montón. Se dijeron un montón de cosas, que alguno se iba a ir, y no, para nada".

Respecto al diálogo privado, él sostuvo "Nosotros hablaremos las cosas que tenemos que hablar y va a estar todo bien. Está todo bien. Es una historia del pasado". Por su parte, Domi Faena tomó la palabra para evitar conflictos entre sus seguidores y expresó "Es horrible que se dividan en bandos. La realidad es que no los hay. Tuvimos un vínculo largo. Los dos hicimos cosas mal, los dos hicimos cosas bien. Los dos aprendimos y nos ayudamos. No estamos juntos y estamos bien".

Para concluir el tratamiento del tema en el programa de streaming, el conductor reflexionó "Exacto. Somos humanos y las personas se equivocan. Ojalá sirva para aprender y crecer. Yo aprendí un montón del vínculo también". La deslealtad se conoció luego de que la actual pareja del exnovio de Faena filtrara la conversación privada.