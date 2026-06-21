Quién es el famoso que se infartó y fue salvado por un mozo

Joaquín Levinton relató los pormenores del infarto que atravesó a finales de 2025. El hecho ocurrió mientras caminaba junto a una amiga y sintió un fuerte malestar físico. El cantante explicó que el síncope sucedió en un momento donde recuperaba su ritmo habitual y señaló que "Justo cuando lo voy a recuperar, pa, me da un infarto".

Al sentir la dolencia cerca de Canal 9, el artista pensó que se trataba de un problema de presión y recordó que "Me empezó a doler el pecho entonces digo 'Uy voy a necesitar... pensé que me había bajado la presión'".

Para buscar asistencia, el músico ingresó al emblemático bar El Timón. En ese lugar fue atendido por un trabajador llamado Richard, quien resultó fundamental para socorrerlo. Levinton confesó sobre aquel instante de vulnerabilidad que "Justo el mozo, Richard, me dice 'Bueno acostate acá qué sé yo.' Y yo digo 'No qué escena tan patética'".

Posteriormente, fue trasladado de urgencia por una unidad médica para recibir tratamiento especializado. Al referirse a su recuperación, el líder de Turf expresó gratitud hacia la institución pública al decir que "La ambulancia me lleva al Fernández, en el Fernández me salvan. Saludos a todo el Fernández, aguante, gran hospital".

Este incidente médico representó una transformación profunda en su rutina diaria y bienestar. El músico describió este proceso de mejoría física y personal asegurando que "Revivo y empieza el siguiente año... empiezo a andar bien, comer sano, unos cambios de algunos hábitos".

Desde entonces, Levinton inició una etapa de gran actividad que incluyó la adopción de una mascota y diversos logros comerciales. Según sus propias palabras, en este tiempo "Adopto un perro nuevo que se llama Salsa, cumplo años, saco un disco, saco un alfajor, compro mi casa, arreglo la casa... nos vamos de gira por todo el mundo". Actualmente, además de su carrera musical, participa en el rubro alimenticio con un pan dulce y la futura salida de un helado.