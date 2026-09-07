Quién es el famoso que se separó de su esposa después de 35 años

El ámbito del espectáculo suma un nuevo capítulo de madurez emocional en las relaciones de larga data. Durante una participación en Almorzando con Juana, por eltrece, el actor Martín Seefeld hizo público el fin de su matrimonio con Valeria Giuliani, madre de sus dos hijos, tras haber compartido 35 años juntos.

El artista aclaró que la decisión se tomó hace un tiempo prolongado y describió la etapa que atraviesa junto a su expareja. "Yo estoy separado hace un año. Estuvimos en pareja 35 años, tenemos dos hijos hermosos... Así que la vida", expresó durante la emisión televisiva, donde también remarcó la calidad de la relación actual al definir que "es muy amiga, pero es la vida".

En el transcurso de la mesa de invitados, la actriz Patricia Echegoyen compartió su experiencia personal de haber alcanzado 28 años de relación tras una etapa de separación previa, mencionando la posibilidad de las segundas oportunidades. Frente a este planteo, el intérprete sumó una mirada reflexiva sobre las etapas de las personas. "En la vida todo puede suceder. Y aparte, la vida tiene procesos y tiene momentos que uno tiene que respetarse y es normal que suceda", señaló.

Asimismo, al evaluar el recorrido compartido, el artista hizo hincapié en valorar el camino construido. "Aparte, independientemente de lo que suceda, hay que vivirlo como un éxito el haber estado 35 años en pareja, haber formado una familia, dos hijos hermosos...", remarcó.

En esa misma línea, profundizó sobre las transformaciones individuales dentro de una estructura familiar. "La verdad es que, como digo siempre, creo que hay que respetarse esos procesos porque tiene que ver también con el crecimiento de cada uno, con la forma de ver la vida de cada uno", opinó, para luego agregar que "todo se tiene que hacer para mí con amor, con respecto... Entender que uno puede no estar en pareja, pero que hay una familia".

Echegoyen, cercana a la expareja, respaldó los dichos sobre el entendimiento mutuo con el que se desenvolvió la separación. Por su parte, el actor detalló la dinámica cotidiana de contacto que mantienen. "Hablamos mucho. Nos vemos poco porque obviamente nos vemos poco, pero hablamos mucho por los chicos. Tenemos un vínculo extraordinario y feliz de que así sea", explicó sobre el cierre del intercambio.

El origen de este vínculo se remonta a una particular anécdota expuesta en febrero de 2025 en el programa La noche perfecta, conducido por Sebastián Wainraich en eltrece. Ante la consulta del conductor sobre si se habían conocido mediante la presentación de un novio de ella, el actor aclaró los detalles del inicio de esa historia. "En realidad, yo estaba casado", comenzó relatando sobre aquel período.

Según detalló, la presentación ocurrió a través de un amigo que había tenido un vínculo previo con su exmujer. Pese a esa circunstancia, entablaron una amistad hasta que esta persona le sugirió conocer a Giuliani. "Tengo una mujer que me encantaría presentarte, me parece que es alguien para tener un vínculo", le indicó en su momento, aclarando que él también había salido con ella previamente. Tras aceptar el encuentro, comenzó la relación que se extendió por más de tres décadas.