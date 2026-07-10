Quién es el famoso que se separó "hasta cuatro veces" de su esposa

Tomás Fonzi compartió detalles profundos sobre su relación de 25 años con Leticia Lombardi, con quien se casó en 2022. Durante una charla con Emilia Attias, el actor admitió que su historia no fue lineal y que atravesaron múltiples etapas de distanciamiento. Al ser consultado sobre sus regresos amorosos, el artista confesó entre risas que "Casi, cuatro veces volví con la misma persona. Estoy en la cuarta gestión con mi actual mujer".

El vínculo entre ambos comenzó hace más de dos décadas y enfrentó desafíos significativos, incluyendo un período de casi cuatro años sin contacto mutuo. Sin embargo, un encuentro casual en el Club 69 marcó el inicio de su etapa actual mediante un beso sin mediar palabras.

Fonzi explicó que siempre existió una fuerza interna que los unía nuevamente y señaló que "Hubo algo que me hizo efecto, no puedo explicarlo, y después con el tiempo siempre fue lo mismo, volvíamos y se rompía la cosa, pero se ve que había algo muy básico que nos atraía y nos decía que éramos el uno para el otro".

Para el padre de Violeta y Teo, la vigencia del sentimiento reside en la incógnita que representa su compañera. En ese sentido, manifestó que "Todavía me es un misterio ella, en un montón de aspectos. Ese misterio, ese mirarnos a la cara y sentir que nos conocemos de toda la vida, de otras vidas, no sé de dónde". A pesar de la estabilidad alcanzada, el intérprete no ocultó las complejidades de la convivencia prolongada y sostuvo que "También es un bardo todo, es muy difícil".

Fonzi también cuestionó las convenciones sociales que rigen los vínculos afectivos. Según su visión, las normas preestablecidas muchas veces chocan con la esencia de las personas. El actor afirmó que "No creo en la estructura en la que nos montamos porque niega un montón de cosas que tienen que ver con la naturaleza humana".

Esta postura lo llevó a reflexionar sobre la fidelidad impuesta y los prejuicios, indicando que "Hay un montón de la estructura monogámica del ‘hasta que la muerte nos separe’ y mandatos que parten del miedo".

Finalmente, el artista subrayó la importancia de conservar la individualidad y replantear los esquemas tradicionales para evitar el desgaste innecesario. Al concluir su relato, Fonzi remarcó que "Hay algo de mantener el misterio, de no estar en contacto permanente con la miseria del otro. Nos aferramos al ‘esto debe ser así’, pero nos hace mal. Habría que replantear un poco las cosas".