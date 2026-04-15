Quién es el famoso que se separó tras dos años de relación

La ruptura sentimental entre Fernando Dente y Pablo Turturiello se convirtió en el tema central del espectáculo tras casi dos años de romance. Los rumores sobre el fin de la pareja cobraron fuerza cuando dejaron de compartir contenido en sus perfiles digitales, una señal que fue rápidamente advertida por sus seguidores.

La confirmación definitiva llegó a través de Ángel de Brito en Bondi Live, quien al ser consultado por la situación fue contundente. El periodista afirmó que "están separados. Uno está acá, otro en el Uruguay, no se ven... la vida. Deberían contarlo ellos que tanto quieren a su público y son dos seres de luz" comentó irónicamente sobre los protagonistas.

El vínculo entre los actores se remonta a su trabajo en Heathers, pero el romance nació durante los ensayos de la obra Rent en 2023. Para mediados de 2024 la relación estaba totalmente consolidada y Dente no ocultaba sus sentimientos.

En diversas oportunidades el actor definió al uruguayo como su "mejor amigo, cómplice y compañero" mientras destacaba la admiración mutua y los proyectos compartidos. Ambos llegaron a manifestar su anhelo de tener un hijo en el futuro, una meta que planeaban cumplir una vez alcanzados ciertos objetivos profesionales.

No obstante el desgaste producido por la distancia geográfica y la pérdida de los espacios de conexión habituales terminaron por afectar la unión. Al explicar la dinámica actual de los artistas De Brito reiteró que "están separados. Uno está acá, otro en el Uruguay, no se ven... la vida" señalando las dificultades que enfrentaban los jóvenes.

A pesar de la separación actual el entorno de los artistas no descarta una posible vuelta. Quienes los vieron interactuar consideran que son el uno para el otro y que tal vez la última palabra no está dicha en esta historia de amor.