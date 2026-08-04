Quién es el famoso que tendría un parentesco secreto con Milei

La controversia se originó cuando Marina Calabró, en una conversación con Luis Ventura para PrimiciasYa, compartió un dato que impactó a la audiencia. La periodista consultó "¿Vos sabías que Lussich es primo de Milei? Es una vieja historia, pero no muy conocida. Es el matcheo menos pensado, uno de cada lado de la grieta". Como prueba de sus dichos, se emitió un antiguo fragmento del programa Socios del Espectáculo.

En aquel video grabado hace tres años, el conductor explicaba su supuesta conexión con el mandatario. "Soy primo de Milei, la madre de Milei se llama Alicia Lucich. Será un poquito croata como toda mi familia, con la salvedad de que, según qué persona te anotaba, lo hacía con una o dos 's'. Uno de mis primos, que hace todo el árbol genealógico, me hizo saber que somos parientes" relataba en aquel momento entre risas. Sin embargo, la reciente viralización de estas palabras motivó una aclaración inmediata por parte del protagonista en sus redes sociales.

A través de su perfil en la plataforma X, Lussich desmintió tajantemente cualquier lazo de sangre. El comunicador expresó "No es verdad. Lamento que desde un programa del mismo canal donde trabajo hayan usado un corte extemporáneo que tiene 3 años de algo que dije en broma en su momento y fue sacado de contexto. No hay tal parentesco". Además, reconoció que él mismo fue el autor de la broma original. Al respecto, señaló "Fue una (mala) idea mía cuando asumió el actual presidente decirlo como una 'gracia/curiosidad' (innecesaria de mi parte), que murió ahí mismo. Nunca la propagué ni la seguí, y he hecho contenido en mi cuenta para aclararlo".

El periodista también manifestó su sorpresa por el momento elegido para reflotar este material de archivo. "No entiendo con qué necesidad se reflotó ese tape ahora, a cuento de nada" cuestionó con firmeza. Antes de hacer pública su postura, el conductor de Intrusos intentó dialogar de manera privada para evitar malentendidos. "Lo hablé con la conductora del programa, pero como veo que además lo suben a las redes, me permito desmentirlo una vez más" detalló sobre sus gestiones previas.

Para finalizar, Lussich reiteró que no existe relación familiar con el jefe de Estado y asumió la autoría del malentendido inicial. El profesional concluyó su descargo afirmando "No es cierto. Es un mal chiste que yo mismo hice y del que asumo mi cuota de responsabilidad. Reflotarlo tres años después me parece cuanto menos curioso". De esta forma, el conductor buscó cerrar un tema que consideraba parte del pasado.