Las imágenes recorrieron las redes sociales en cuestión de minutos. Mientras sonaban las estrofas del Himno Nacional Argentino antes del partido de la Selección en el Mundial 2026, un joven que sostenía la bandera albiceleste no pudo contener las lágrimas. Su emoción fue captada por la transmisión oficial y rápidamente conmovió a miles de personas.

Detrás de ese rostro emocionado está Lautaro, un programador argentino de 26 años que tomó una decisión poco habitual para perseguir un sueño: renunció a su trabajo para convertirse en voluntario de la FIFA y vivir el Mundial desde adentro.

"Fue una experiencia que me atravesó completamente y la habité a pleno. Fue mágico. Un sueño hecho realidad", contó el joven en diálogo con TN, al recordar el instante que se volvió viral.

Lautaro se recibió de programador a fines del año pasado y trabajaba como profesor de informática en una escuela primaria. Sin embargo, asegura que su gran pasión siempre fue el fútbol. Fanático de Boca Juniors y de la Selección argentina, incluso lleva tatuada una frase del Himno Nacional junto a la bandera argentina.

Hace más de un año se inscribió en el programa de voluntarios de la FIFA sin imaginar que sería seleccionado para desempeñarse en la sede de Miami. Cuando recibió la confirmación, debió tomar una decisión difícil: dejar su empleo para viajar al Mundial.

"Hay cosas que son experiencias de vida y valen mucho más que la plata o cualquier otra cosa. Con el diario del lunes, lo valió totalmente", aseguró.

Su tarea consistió en participar de las ceremonias protocolares previas al inicio de los partidos, ingresando al campo de juego con las banderas de las selecciones. Luego de varios ensayos, el destino quiso que le tocara participar justamente en un encuentro de la Selección argentina.

Durante la ceremonia caminó con la bandera nacional frente a miles de espectadores y a pocos metros de los jugadores argentinos. La emoción fue imposible de contener.

"Cuando entramos a la cancha yo cantaba con la gente como si fuera un hincha más. Sentía el orgullo nacional de decir 'estoy llevando mi bandera'. Estaba en el lugar donde millones de personas hubieran dado lo que fuera por estar", recordó.

Aquellas lágrimas que emocionaron a millones de argentinos no fueron casualidad. Fueron la expresión de un sueño perseguido durante años y cumplido en el escenario más importante del fútbol. Una historia de pasión, sacrificio y amor por los colores que convirtió a Lautaro en uno de los protagonistas más emotivos del Mundial 2026.