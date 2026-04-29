Se conocieron nuevos detalles sobre el hincha de Boca Juniors detenido en Brasil por un presunto acto de racismo durante el partido frente a Cruzeiro, un caso que generó fuerte repercusión y que ahora avanza en la Justicia brasileña.

El acusado fue identificado como Maldonado, un simpatizante argentino que fue señalado por realizar gestos considerados discriminatorios desde la tribuna del estadio Mineirão, en Belo Horizonte.

Según las imágenes que circularon, el hincha se habría pasado la mano por el brazo en dirección a los fanáticos locales, un gesto que en Brasil es interpretado como racista. Esto motivó la intervención del personal de seguridad, que lo identificó y dio aviso a la Policía Militar, que procedió a detenerlo en el lugar.

Sin embargo, el propio acusado negó haber cometido un acto de racismo. En su declaración, sostuvo que el gesto fue malinterpretado y que en realidad hacía referencia a la “falta de sangre caliente” del equipo rival, y no a una cuestión vinculada al color de piel.

A pesar de su versión, las autoridades brasileñas avanzaron con la acusación, ya que este tipo de conductas está tipificado como delito en ese país. La legislación prevé penas severas para casos de racismo, lo que complica la situación judicial del detenido.

El episodio se produjo en un contexto de tensión dentro y fuera del campo de juego, con cruces entre hinchas de ambos equipos durante el partido correspondiente a la competencia internacional.

Ahora, el hincha permanece a disposición de la Justicia brasileña, que deberá determinar su responsabilidad en el hecho y definir las posibles sanciones en un caso que vuelve a poner el foco en el racismo en el fútbol sudamericano.