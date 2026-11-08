Tomás Eduardo Natenzon, de 25 años, es el hombre detenido este domingo en Palermo por presuntamente infiltrarse en el operativo de seguridad preparado para la visita del papa León XIV a la Argentina. El sospechoso llevaba una credencial de fabricación casera que lo identificaba como “Enlace Vaticano Acceso Nivel 1”, además de equipos de comunicación y documentación apócrifa.

Según publicó Infobae, Natenzon está vinculado comercialmente con la venta de equipos de radio y mantiene relación con grupos de bomberos de distintos puntos del país. Su detención se produjo en las inmediaciones del Monumento de los Españoles, donde se montó el escenario para las actividades multitudinarias del Pontífice.

El joven circulaba en una motocicleta Kawasaki cuando fue interceptado por efectivos de la Policía de la Ciudad en el cruce de avenida del Libertador y Kennedy. En ese momento aseguró ser bombero voluntario de Vuelta de Rocha y presentó una autorización de circulación que resultó ser falsa.

Entre los elementos que llevaba también había cuatro equipos de comunicación, distintas credenciales y una patente que simulaba pertenecer a un vehículo oficial.

La credencial falsa que llamó la atención de los investigadores

Uno de los elementos más llamativos del procedimiento fue la identificación que Natenzon llevaba colgada del cuello. La credencial tenía su fotografía y la inscripción “Enlace Vaticano Acceso Nivel 1”, aunque presentaba características de fabricación casera.

La investigación busca determinar para qué utilizaba esos elementos y cuál era su objetivo al circular por una zona restringida durante el operativo papal. Hasta el momento, no se informó públicamente que hubiera existido un intento de acercamiento al Papa ni se confirmó una intención de atentado.

Su vínculo con los bomberos y los equipos de radio

De acuerdo con la información publicada por Infobae, Natenzon ya se había presentado públicamente como integrante del cuartel de Bomberos Voluntarios de Vuelta de Rocha.

En una entrevista concedida meses atrás, había contado que se acercó al mundo de los bomberos durante su adolescencia, a partir de su interés por las comunicaciones. También relató que se especializó en sistemas de radio y comando de incidentes y que participó en el desarrollo de una red de comunicaciones para distintos cuarteles porteños.

Su actividad comercial también está relacionada con ese rubro. Según los registros mencionados en la investigación periodística, figura inscripto desde octubre de 2021 en actividades vinculadas con la venta de aparatos de telefonía y comunicación y la prestación de servicios de telecomunicaciones.

La Justicia ordenó allanar su departamento

La causa quedó en manos del Juzgado Federal N° 1, a cargo de la jueza María Servini, con intervención del fiscal Carlos Rívolo.

La magistrada dispuso que Natenzon permanezca detenido e incomunicado, mientras se investigan los presuntos delitos de falsificación de documento público e intimidación pública. También ordenó el allanamiento de su departamento, donde los investigadores secuestraron computadoras y al menos otra credencial.

El episodio ocurrió en medio del amplio operativo de seguridad desplegado en Buenos Aires por la visita de León XIV, con controles especiales en los alrededores de los escenarios y sectores destinados a las actividades del Pontífice.