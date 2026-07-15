Quién es el joven que fue baleado en la cabeza y pelea por su vida

Tiago Estrella permanece en estado delicado tras un incidente ocurrido en el barrio Los Toneles. El joven ingresó al Hospital Rawson con dos heridas de bala, una de ellas en la cabeza, y se encuentra actualmente en la unidad de terapia intensiva.

De acuerdo con las reconstrucciones iniciales del hecho, el adolescente habría intentado sustraer una bolsa de cemento de una propiedad del vecindario. En ese contexto, fue sorprendido por el dueño de la casa, quien presuntamente realizó las detonaciones que lo dejaron herido de gravedad. Los médicos mantienen al paciente bajo estricta observación debido a la complejidad de su cuadro clínico.

El joven cuenta con antecedentes recientes en la justicia provincial. En mayo de este año, recibió una condena de tres años de prisión de cumplimiento condicional. Aquella resolución judicial se originó tras un robo cometido el 29 de abril pasado en una vivienda ubicada en el mismo sector de Chimbas.

En aquel episodio previo, Estrella y otros sujetos ingresaron a un domicilio luego de dañar un cerco electrificado. Lograron llevarse electrodomésticos y ropa antes de intentar huir. En ese momento, la causa fue caratulada formalmente como "robo agravado por escalamiento en concurso real con violación de domicilio". Tras ser capturado por la policía en una vivienda cercana, se recuperaron parte de los elementos sustraídos.

A pesar de tener una sentencia firme, el adolescente no fue trasladado al servicio penitenciario ya que debía cumplir reglas de conducta fuera del penal. Hoy, tras el grave suceso ocurrido en el mismo barrio, su situación cambió drásticamente y lucha por sobrevivir en una sala de cuidados críticos.