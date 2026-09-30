La final de la Supercopa Internacional entre Estudiantes y Rosario Central todavía genera repercusiones. Luego del triunfo 3-1 del Canalla y del tenso cierre que tuvo el encuentro, una fotografía sumó un nuevo capítulo a la polémica.

En la imagen aparece Franco Domínguez Ávila, futbolista de Estudiantes, junto a su hermano Gastón Ávila, defensor de Rosario Central, durante los festejos del equipo rosarino. El juvenil del Pincha llevaba además un gorro con los colores del conjunto de Arroyito.

La escena rápidamente se viralizó y generó críticas entre los hinchas de Estudiantes, especialmente por el contexto en el que se produjo: pocos días después de una final que terminó con cruces, empujones, insultos y golpes entre jugadores de ambos equipos.

Quién es Franco Domínguez Ávila

Franco Domínguez Ávila es delantero y forma parte de las divisiones inferiores de Estudiantes. También tuvo participación en el primer equipo y fue una de las figuras de la Selección argentina Sub-19 en los Juegos Suramericanos 2026.

El futbolista tiene contrato con el club platense hasta diciembre de 2028. Desde su debut en Primera disputó seis partidos, aunque todavía no consiguió convertir goles.

Su hermano Gastón, en tanto, juega como defensor de Rosario Central y fue parte del plantel que consiguió el título frente a Estudiantes.

La reacción de los hinchas

La fotografía no pasó inadvertida entre los simpatizantes del Pincha. Aunque Estudiantes no realizó una declaración oficial sobre la situación, la imagen provocó numerosas críticas en las redes sociales.

Entre los comentarios publicados por los hinchas aparecieron pedidos para que el juvenil sea apartado del club y cuestionamientos por haberse mostrado con los colores de Rosario Central durante los festejos.

La situación se produjo además en medio de una rivalidad que tuvo varios episodios durante los últimos meses y que alcanzó su punto máximo en la definición de la Supercopa Internacional.

Una final que terminó en escándalo

Rosario Central se impuso 3-1 ante Estudiantes en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero y se quedó con el trofeo.

El partido estuvo marcado por distintas jugadas polémicas y, después del último gol del Canalla, los futbolistas protagonizaron un enfrentamiento que incluyó corridas, empujones, insultos y golpes.

En ese contexto, la aparición de un futbolista de Estudiantes en los festejos del equipo rival agregó un nuevo elemento a la disputa que mantienen ambos clubes.