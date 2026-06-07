La causa que investiga el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, incorporó un nuevo capítulo con la detención de Osvaldo Fassetta, señalado por la Justicia como presunto encubridor del crimen. El hombre, de 47 años, era amigo de Claudio Barrelier, quien permanece detenido como principal sospechoso del asesinato.

De acuerdo con el abogado defensor de Fassetta, Eduardo Javier Medina Allende, ambos hombres se conocieron hace aproximadamente diez meses a través de su fanatismo por Instituto de Córdoba. Según explicó, esa relación derivó en una amistad y posteriormente en un acuerdo de alquiler, ya que Fassetta residía en una habitación de la vivienda ocupada por Barrelier.

La defensa sostiene que fue el propio Barrelier quien le presentó a Agostina y a su madre, Melisa Heredia. Además, aseguró que su cliente desconocía cualquier conducta delictiva del ahora principal acusado y que siempre lo consideró una persona normal.

Uno de los elementos que llamó la atención de los investigadores surgió de las propias declaraciones de Fassetta. Antes de ser detenido, había relatado que al regresar a la vivienda notó cambios en una de las habitaciones, entre ellos el reemplazo de un acolchado. Ese dato pasó a formar parte de las pruebas y pericias que analiza la fiscalía.

La situación judicial de Fassetta se complicó luego de que la Justicia ordenara su arresto bajo sospecha de encubrimiento agravado. Paralelamente, la investigación continúa reuniendo testimonios, registros de cámaras de seguridad y evidencias recolectadas en la vivienda donde los investigadores creen que ocurrió el crimen.

En medio del avance de la causa, familiares de Agostina siguen reclamando justicia. La abuela de la adolescente reveló que Fassetta incluso acompañó a la madre de la joven a realizar la denuncia por desaparición cuando todavía se desconocía el destino de la menor, un dato que ahora también forma parte del expediente judicial.

Mientras la investigación avanza bajo estricta reserva, la Justicia intenta determinar el grado de participación de cada uno de los involucrados y reconstruir las horas previas al femicidio que conmocionó a Córdoba y al país entero.