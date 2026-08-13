La llegada de Thiago Almada a River sacó a la luz una historia familiar que explica parte del vínculo que el campeón del mundo mantiene con el club desde que era chico. Su tío, Nicolás Alejandro Ruíz, fue futbolista de las Inferiores del Millonario, llegó a Reserva e incluso realizó una pretemporada con el plantel profesional.

La historia fue contada por el propio Almada durante su presentación como nuevo jugador de River. “Mi tío jugó en Reserva e hizo pretemporada con Primera”, recordó el flamante refuerzo, quien durante su infancia acompañaba habitualmente a su familiar a los entrenamientos en Ezeiza.

Ruíz, conocido como “El Fantasma”, era delantero y durante su etapa formativa llegó a disputar dos partidos con la Selección Argentina Sub 17. Su camino en River terminó en 2006, cuando quedó libre después de realizar una pretemporada con el equipo dirigido entonces por Daniel Passarella.

Posteriormente continuó su carrera en equipos como La Serena de Chile y Deportivo Capiatá de Paraguay. Se alejó joven del fútbol profesional, aunque tiempo después volvió a jugar en Deportivo Paraguayo.

Thiago acompañaba a su tío desde chico

Aquella etapa también quedó grabada en la memoria de Almada. El actual jugador de River recordó que su tío lo llevaba a los entrenamientos en Ezeiza, donde llegó a conocer a varios de sus compañeros, entre ellos Diego Buonanotte.

El vínculo familiar es por parte de su padre: Ruíz es hermano del papá de Thiago, aunque el futbolista lleva el apellido de su madre.

Según recordó Ruíz, Thiago era prácticamente “la mascota del equipo”. El hoy campeón del mundo ingresaba al vestuario, escuchaba las charlas técnicas junto a los futbolistas y después se quedaba como alcanzapelotas.

Años después, tío y sobrino volvieron juntos al Monumental durante la presentación del flamante refuerzo. Para Ruíz significó regresar al campo de juego después de alrededor de 15 años y ver a Thiago vistiendo oficialmente los colores que habían marcado parte de su propia carrera.

Para Almada, en tanto, su llegada a Núñez representa algo más que un nuevo desafío deportivo. El futbolista reconoció que desde pequeño sintió algo especial por River y que ahora podrá completar una historia familiar que comenzó muchos años atrás con su tío.

El debut oficial de Almada podría producirse el próximo domingo frente a Argentinos Juniors en el Monumental.