Sebastián Favre, de 49 años, es el vecino de Nordelta que quedó en el centro de una investigación judicial luego de que se difundieran videos en los que aparece disparando hacia un grupo de carpinchos desde el jardín de su vivienda. El hombre vive en el barrio Los Alisos, está casado y tiene dos hijos y es expiloto de avión, con trayectoria vinculada a la actividad aeronáutica.

El episodio ocurrió el 17 de septiembre, cuando varios vecinos registraron imágenes de Favre mientras caminaba por su propiedad con un arma y apuntaba hacia los animales que se encontraban en las inmediaciones del jardín.

Las filmaciones fueron difundidas posteriormente por grupos proteccionistas y generaron una fuerte repercusión dentro del complejo residencial. A partir de las imágenes, la Asociación Vecinal Nordelta realizó una denuncia penal y la Justicia inició una investigación por presunto maltrato animal.

Quién es Sebastián Favre

Favre desarrolló buena parte de su carrera profesional en el ámbito de la aviación. Según información publicada por LA NACION, trabajó durante años en Aerolíneas Argentinas y posteriormente continuó vinculado a la actividad aeronáutica. Actualmente figura relacionado con un centro de vuelo ubicado en la provincia de Buenos Aires.

Su nombre también había adquirido notoriedad años atrás por su desvinculación de la compañía aérea y por entrevistas en las que había cuestionado aquella situación.

El hombre reside en el lote 90 del barrio Los Alisos, uno de los sectores de Nordelta donde la presencia de carpinchos forma parte de la convivencia cotidiana entre los animales y los habitantes.

El allanamiento y el arma secuestrada

Tras la denuncia, la Policía realizó un allanamiento en la vivienda de Favre. Durante el procedimiento se secuestró un arma de aire comprimido y prendas de vestir que, según los investigadores, coincidirían con las que llevaba el hombre en las imágenes difundidas.

Favre quedó formalmente notificado de una causa por presunto maltrato animal. La Justicia deberá determinar qué ocurrió durante el episodio, qué arma fue utilizada y si existieron otros hechos similares.

Además, de acuerdo con información publicada por LA NACION, investigadores analizan denuncias de vecinos que aseguraron haber recibido presiones para no declarar sobre lo ocurrido. Esa situación también forma parte de las líneas que deberán ser corroboradas en la investigación.

La multa de $4,5 millones

La situación también tuvo consecuencias dentro de Nordelta. El Tribunal de Disciplina del complejo aplicó a Favre una multa de $4,5 millones, considerada la máxima sanción prevista para este tipo de infracciones.

El reglamento interno prohíbe expresamente el uso de armas dentro del complejo, independientemente del tipo de arma o proyectil. Además, establece entre sus normas de convivencia la conservación de la flora y la fauna.

El caso volvió a poner en el centro de la discusión la convivencia entre los vecinos de Nordelta y los carpinchos, una problemática que desde hace años genera posiciones diferentes dentro de la urbanización.

Mientras avanza la causa judicial, Favre deberá afrontar tanto la investigación por presunto maltrato animal como la sanción interna aplicada por el complejo donde vive.