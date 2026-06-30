Facundo Leal pasó de ocupar algunos de los principales cargos en empresas y organismos estratégicos del Estado nacional a convertirse en el centro de una investigación judicial que sacude a la administración pública. El abogado mendocino fue detenido esta semana luego de una serie de allanamientos en los que la Justicia encontró más de 2,4 millones de dólares en efectivo, cocaína y drogas sintéticas.

Leal construyó gran parte de su carrera dentro del Estado. Entre 2022 y 2025 presidió Arsat, una empresa de telecomunicaciones que brinda servicios de transmisión de datos, telefonía y televisión por medio de infraestructura terrestre, aérea y espacial fundada por el Gobierno Nacional.

Con el cambio de gobierno, continuó ocupando funciones de relevancia. La administración de Javier Milei lo designó como presidente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna), desde donde supervisaba la red aeroportuaria del país. Ejercía ese cargo con carácter ad honorem hasta que fue desplazado en enero de este año, en simultáneo con la salida del entonces secretario de Transporte, Luis Pierrini.

Su desvinculación del Gobierno ocurrió en medio de cuestionamientos por un viaje a Barcelona realizado en un avión privado vinculado al empresario Pablo Toviggino, episodio que generó fuertes críticas y aceleró su salida del organismo.

La situación judicial de Leal dio un giro esta semana. Durante un allanamiento realizado en su departamento del barrio porteño de Palermo, los investigadores encontraron más de 650 mil dólares en efectivo, además de pesos argentinos, divisas extranjeras, cocaína y drogas sintéticas.

En otro procedimiento efectuado en una propiedad vinculada al exfuncionario en Mendoza, la Justicia secuestró cerca de 1,7 millones de dólares adicionales. Entre ambos operativos, el monto incautado supera los 2,4 millones de dólares.

La investigación comenzó por el presunto robo de equipamiento tecnológico perteneciente a Arsat, pero con el avance de las medidas judiciales surgieron nuevos elementos que ampliaron la causa hacia posibles hechos de corrupción y otras actividades ilícitas.

En su última declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción, Leal informó un patrimonio de 264.572.422 pesos, integrado, entre otros bienes, por empresas unipersonales. Ese patrimonio quedó ahora bajo análisis frente al importante volumen de dinero hallado durante los allanamientos.

Los investigadores buscan determinar el origen de los fondos, establecer si guardan relación con maniobras de corrupción y esclarecer el destino de las sustancias secuestradas. Además, al momento de su detención, Leal seguía perteneciendo a la planta permanente de Arsat, pese a haber dejado la presidencia de la empresa estatal y la conducción del Orsna meses atrás.