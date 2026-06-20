Mientras Alemania busca consolidarse como una de las candidatas al título en el Mundial 2026, una de sus figuras comenzó a llamar la atención no solo por su rendimiento dentro de la cancha, sino también por sus profundas convicciones religiosas. Se trata de Felix Nmecha, mediocampista del Borussia Dortmund y una de las piezas clave del seleccionado germano.

El futbolista fue captado llegando a los estadios con una Biblia en la mano y, tras los partidos, suele realizar gestos de agradecimiento vinculados a su fe. Durante el debut de Alemania frente a Curazao, incluso se arrodilló sobre el césped después de convertir un gol y luego participó de una oración junto a futbolistas del equipo rival.

La escena se volvió viral en redes sociales. Luego del encuentro, Nmecha explicó que el gesto surgió de manera natural debido a que varios de los jugadores compartían la misma creencia religiosa. “Durante el partido somos rivales, pero después todos somos cristianos y hermanos”, expresó el mediocampista al ser consultado por la prensa.

Nacido en el año 2000 y formado futbolísticamente entre Alemania e Inglaterra, el volante se caracteriza por su despliegue físico, capacidad para recuperar balones y llegada al área rival. Sin embargo, fuera del campo suele destacar que su identidad principal no está ligada al fútbol sino a su fe cristiana.

En sus redes sociales comparte habitualmente versículos bíblicos y mensajes religiosos. Entre sus frases más conocidas figura una que resume su filosofía de vida: “El fútbol es mi pasión, Jesús es mi fundamento”. También ha manifestado que cada vez que entra a una cancha busca glorificar a Dios a través de su desempeño deportivo.

Su historia cobró aún más relevancia tras marcar uno de los goles en la goleada de Alemania sobre Curazao, resultado que fortaleció las aspiraciones del conjunto europeo en la Copa del Mundo. Con apenas 26 años, Nmecha se consolidó como una de las piezas fundamentales del equipo alemán y, al mismo tiempo, como uno de los personajes más singulares del torneo.