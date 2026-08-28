Haakon VIII asumió como nuevo rey de Noruega a los 53 años, luego de la muerte de su padre, Harald V, quien falleció este viernes a los 89 años después de permanecer internado en Oslo por problemas de salud.

El hasta entonces príncipe heredero ya tenía experiencia en las funciones de la Corona, debido a que durante los últimos años ejerció como regente en varias oportunidades ante el deterioro de la salud de Harald. Ahora deberá encabezar una monarquía cuyo papel es principalmente simbólico, ya que el poder político del país está en manos de un Parlamento elegido.

Quién es Haakon VIII

El nuevo rey nació en 1973 y es el hijo menor de Harald V y de la reina Sonia. Tiene una hermana mayor, la princesa Märtha Louise.

Aunque era el segundo hijo, Haakon se convirtió en heredero al trono después de la muerte de su abuelo, el rey Olav V, en 1991. Esto ocurrió porque la reforma constitucional que estableció la igualdad entre hombres y mujeres en la sucesión no tuvo carácter retroactivo.

Su formación académica se desarrolló principalmente en Estados Unidos y Reino Unido. Es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de California, Berkeley, y realizó un máster en Estudios sobre el Desarrollo en la London School of Economics, con especialización en comercio internacional y África.

Además, recibió formación en la Real Academia Naval de Noruega y completó un programa de preparación diplomática.

Una vida alejada de algunos protocolos reales

Haakon también es conocido por sus intereses personales. Es aficionado al surf y al esquí, y en una entrevista con la televisión pública noruega NRK llegó a señalar que, si no hubiera pertenecido a la familia real, le habría gustado dedicarse al surf.

También tiene una fuerte afición por la música, particularmente por el rock y el rap, y durante su juventud asistió a distintos festivales musicales en Europa.

Su matrimonio con Mette-Marit

El nuevo rey está casado con Mette-Marit Tjessem Høiby, con quien contrajo matrimonio en 2001. La relación generó polémica en sus comienzos debido a que ella era una madre soltera y no pertenecía a la aristocracia.

Haakon defendió la relación y finalmente ambos se convirtieron en una de las parejas centrales de la monarquía noruega.

El matrimonio tiene dos hijos: Ingrid Alexandra y Sverre Magnus. Además, Haakon asumió un papel paternal respecto de Marius Borg Høiby, el hijo que Mette-Marit tenía de una relación anterior.

Ingrid Alexandra, la nueva heredera

Con la llegada de Haakon al trono, también cambió la línea sucesoria de Noruega.

Su hija mayor, Ingrid Alexandra, de 22 años, pasó a convertirse en la nueva princesa heredera y quedó primera en la línea para suceder a su padre.

La modificación responde a las reglas sucesorias noruegas, que establecen la prioridad del primogénito independientemente de su sexo, aunque esa norma no se aplicó de manera retroactiva cuando fue modificada.

Una nueva etapa para la monarquía

Haakon VIII asume la Corona después de un reinado de más de tres décadas de su padre. Harald V había llegado al trono en 1991 y se convirtió en una figura de gran popularidad entre los noruegos.

El nuevo monarca ya participó durante los últimos años de numerosas actividades institucionales y reemplazó a su padre en diferentes oportunidades. Ahora deberá asumir de manera permanente el papel de jefe de Estado y continuar la tradición de una monarquía constitucional en la que sus funciones son principalmente representativas.

Con 53 años, una formación académica vinculada a la política y las relaciones internacionales y una larga experiencia dentro de la Casa Real, Haakon VIII inicia así una nueva etapa para la monarquía noruega.