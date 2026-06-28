La selección de Sudáfrica atraviesa uno de los momentos más importantes de su historia y gran parte del mérito recae en su entrenador, Hugo Broos. El experimentado técnico belga, de 74 años, llevó a los Bafana Bafana a superar por primera vez la fase de grupos de un Mundial y ahora intentará extender esa campaña histórica en los dieciseisavos de final frente a Canadá.

La trayectoria de Broos está estrechamente ligada a la historia de los Mundiales. Como defensor de Bélgica integró el plantel que alcanzó las semifinales de México 1986, torneo en el que el conjunto europeo cayó 2 a 0 ante la Argentina de Diego Armando Maradona. Aquel encuentro quedó marcado por otra actuación brillante del capitán argentino, que convirtió los dos goles de la clasificación albiceleste hacia la final.

Tras retirarse como futbolista, Broos desarrolló una extensa carrera como entrenador. Dirigió a clubes de Bélgica, Turquía y Grecia, además de selecciones africanas. Su mayor logro llegó con Camerún, al conquistar la Copa Africana de Naciones en 2017. Desde 2021 está al frente de Sudáfrica, donde impulsó un profundo proceso de renovación que devolvió al seleccionado a una Copa del Mundo después de 16 años de ausencia.

El presente del conjunto sudafricano supera incluso las expectativas. Después de avanzar a la fase eliminatoria por primera vez en una Copa del Mundo, el equipo se convirtió en una de las revelaciones del torneo y confirmó el crecimiento del fútbol africano en la máxima competencia internacional. Broos, además, estableció un récord al transformarse en el entrenador de mayor edad en dirigir un partido de eliminación directa en un Mundial.

Con casi cuatro décadas de experiencia en los bancos de suplentes, el belga buscará ahora escribir un nuevo capítulo en su carrera. Cuarenta años después de haber sufrido el talento de Maradona como rival dentro del campo de juego, lidera a una selección que sueña con seguir haciendo historia y meterse entre los mejores equipos del Mundial 2026.