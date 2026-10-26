Iván Renato Tabella, de 28 años, quedó en el centro de una investigación por dos muertes de trabajadoras sexuales ocurridas en Córdoba y en la Ciudad de Buenos Aires. El hombre, oriundo de la localidad cordobesa de Villa Giardino, fue detenido en un hotel del barrio porteño de Monserrat luego de una investigación que incluyó el análisis de cámaras de seguridad y el rastreo de movimientos telefónicos.

La principal acusación en su contra está vinculada con el femicidio de Daniela Villalba, de 29 años, asesinada en su departamento del barrio Cofico, en la ciudad de Córdoba. Además, los investigadores buscan establecer si tuvo participación en la muerte de Tatiana Micaela Fernández, de 27 años, quien fue encontrada sin vida en un departamento del barrio porteño de Retiro. Ambas mujeres trabajaban como acompañantes y habían acordado encuentros con un hombre que se identificó como “Iván”.

Cómo identificaron al sospechoso

La investigación por el crimen de Villalba avanzó a partir de las imágenes de las cámaras de seguridad del edificio donde vivía. Según los datos difundidos por los medios que cubren el caso, los registros permitieron observar el ingreso y la salida de un hombre que sería Tabella. También habría quedado registrado cuando trasladaba una valija que luego descartó en un contenedor de basura.

Los investigadores reconstruyeron parte de sus movimientos y siguieron distintas pistas hasta identificarlo. El análisis de los registros telefónicos y las tareas de seguimiento permitieron avanzar con su búsqueda, que terminó en Buenos Aires.

El operativo de detención fue realizado por personal de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad, en cumplimiento de una orden judicial. Tabella fue encontrado en una habitación del Hotel Centro 1555, ubicado sobre la calle Presidente Perón al 1500, en el barrio de Monserrat.

La segunda muerte que investigan

La detención adquirió mayor relevancia cuando los investigadores advirtieron las posibles coincidencias entre el caso de Córdoba y la muerte de Tatiana Fernández en Retiro.

La joven fue encontrada sin vida el domingo 25 de octubre en un departamento de la calle Libertad al 1200. Una amiga se preocupó porque no respondía los mensajes y acudió al lugar. Como la puerta estaba cerrada, pidió ayuda a un cerrajero para ingresar y encontró el cuerpo.

De acuerdo con la información publicada, Fernández había coordinado una cita con un hombre al que identificó como Iván. Los investigadores trabajan para determinar las circunstancias de su muerte y establecer si el detenido tuvo responsabilidad en el hecho.

Las similitudes entre ambos casos

Uno de los elementos que llamó la atención de los investigadores fue que las dos mujeres habían acordado encuentros privados con un hombre. También se reportó la ausencia de los teléfonos celulares de las víctimas y que ambos lugares fueron encontrados sin signos evidentes de desorden.

En el caso de Villalba, las imágenes de seguridad y otros indicios permitieron reconstruir los movimientos del sospechoso después del crimen. En la investigación por la muerte de Fernández, los peritajes y el análisis de los registros telefónicos son parte de las medidas destinadas a determinar qué ocurrió.

Aunque las coincidencias orientan la pesquisa, la responsabilidad de Tabella en cada hecho deberá establecerse en los procesos judiciales correspondientes.

Qué se sabe de su situación judicial

Tabella permanece a disposición de la Justicia. La causa por el femicidio de Daniela Villalba se tramita en Córdoba, mientras que en Buenos Aires se investiga su posible vinculación con la muerte de Tatiana Fernández.

Los investigadores buscan reunir pruebas forenses y tecnológicas para esclarecer ambos hechos. Por el momento, la detención y las sospechas que pesan sobre el hombre no reemplazan la determinación judicial de su responsabilidad en cada uno de los casos.