La FIFA confirmó que el portugués João Pinheiro será el árbitro del partido entre la Selección Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. El encuentro se disputará este sábado desde las 22 en Kansas City y definirá a uno de los semifinalistas del torneo.

Con 38 años, Pinheiro afronta su primera participación en una Copa del Mundo. Sin embargo, llega con una extensa trayectoria en el fútbol europeo y con un antecedente reciente que lo puso en el centro de la escena durante la última edición de la Champions League.

Una carrera consolidada en el arbitraje europeo

Nacido en Vila Nova de Famalicão, Portugal, João Pinheiro debutó en la Primera División de su país en 2015 y un año más tarde obtuvo la escarapela internacional de la FIFA. Su crecimiento le permitió convertirse en uno de los árbitros habituales de las competencias organizadas por la UEFA y dirigir partidos de Champions League desde la temporada 2022/23.

En el Mundial 2026 ya estuvo al frente del partido entre Suiza y Bosnia por la fase de grupos, encuentro en el que mostró tres tarjetas amarillas y expulsó al bosnio Tarik Muharemovic. Además, dirigió el cruce de dieciseisavos de final entre Canadá y Sudáfrica.

La polémica que marcó su último paso por la Champions League

Más allá de su experiencia internacional, el árbitro portugués quedó bajo la lupa durante la semifinal de vuelta de la Champions League entre Bayern Múnich y París Saint-Germain.

En ese encuentro, con ventaja parcial para el conjunto francés, Pinheiro no sancionó una mano de João Neves dentro del área del PSG. La jugada fue reclamada por los jugadores y el cuerpo técnico del Bayern, mientras que el VAR tampoco intervino, una decisión que generó cuestionamientos en el ámbito futbolístico.

Será el primer partido de Argentina con Pinheiro

El compromiso ante Suiza marcará el primer encuentro oficial de la Selección Argentina con João Pinheiro como árbitro principal.

La terna arbitral estará integrada por los portugueses Bruno Jesus y Luciano Maia como asistentes, mientras que el canadiense Drew Fischer se desempeñará como cuarto árbitro.

Con esta designación, la FIFA confirmó al equipo arbitral que controlará uno de los cruces más importantes de los cuartos de final, en un duelo que definirá el futuro de la Selección Argentina en el Mundial 2026.