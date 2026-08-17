Rosa Micaela Quipildor, la argentina de 30 años detenida en Japón con 101 cápsulas de cocaína en el interior de su cuerpo, ya tenía antecedentes ante la Justicia argentina por contrabando de estupefacientes. En 2022 había sido condenada a tres años de prisión en suspenso por intentar enviar más de 1,3 kilos de cocaína a distintos destinos de Asia.

La mujer fue arrestada esta semana en el aeropuerto de Haneda, en Tokio. Había llegado el 10 de agosto en un vuelo procedente de Londres y, durante el control aduanero, su comportamiento despertó sospechas. Fue trasladada a un hospital, donde una radiografía permitió descubrir 101 cápsulas que contenían casi un kilo de cocaína.

Según la investigación, Quipildor declaró ante las autoridades japonesas que había conocido a una mujer durante un festival en Argentina y que le ofrecieron dinero para transportar la droga. La recompensa prometida habría sido de 7.000 dólares. La Policía japonesa intenta ahora determinar quiénes organizaron el traslado y quién debía recibir el cargamento.

Una condena previa por enviar cocaína a Asia

No es la primera vez que Quipildor queda involucrada en una causa de estas características. En agosto de 2021 intentó enviar 388,42 gramos de cocaína mediante una encomienda desde Buenos Aires con destino a Bangkok, Tailandia.

En abril de 2022 realizó otros dos envíos desde una sucursal de DHL. En uno había 532,52 gramos de cocaína y en otro, 440 gramos. Ambos tenían como destino Malasia. En total, los tres paquetes contenían 1.360,94 gramos de droga.

La causa llegó a juicio y Quipildor reconoció su participación mediante un acuerdo de juicio abreviado. En noviembre de 2022, el Tribunal Oral en lo Penal Económico N°1 la condenó a tres años de prisión en suspenso por contrabando de exportación agravado, en grado de tentativa y reiterado en tres oportunidades.

Fue madre a los 15 años y dejó la escuela

Durante aquella causa, un informe socioambiental permitió reconstruir parte de su historia. Quipildor fue madre por primera vez a los 15 años, abandonó la escuela secundaria y comenzó a trabajar para colaborar con los gastos de su familia.

Al momento de recibir la condena tenía 26 años y tres hijos. Vivía junto a su pareja y los niños en una vivienda alquilada de la Villa 1-11-14, en el Bajo Flores. Los ingresos familiares provenían principalmente del trabajo de su pareja como remisero y de programas sociales. Además, retiraba alimentos tres veces por semana de un comedor comunitario. El informe incorporado al expediente describió una situación de vulnerabilidad y riesgo alimentario.

Estas circunstancias fueron consideradas por la Justicia al momento de establecer la pena. Aunque el delito contemplaba una condena mínima superior, el juez resolvió imponerle tres años en suspenso al evaluar, entre otros factores, sus condiciones de vida y el rol que había ocupado dentro de la maniobra.

Casi cuatro años después de aquella sentencia, Quipildor volvió a quedar detenida por un caso relacionado con cocaína. Esta vez, la investigación se desarrolla a miles de kilómetros de Argentina y bajo la legislación japonesa.