Una argentina de 30 años, identificada como Rosa Micaela Quipildor, fue detenida en el aeropuerto internacional de Haneda, en Tokio, acusada de intentar ingresar a Japón casi un kilo de cocaína oculto dentro de su cuerpo.

La mujer había llegado a Japón el 10 de agosto, sola y en un vuelo procedente del Reino Unido. Durante el control migratorio y aduanero, los agentes detectaron un comportamiento que les generó sospechas y decidieron profundizar la inspección. Una radiografía confirmó que llevaba numerosos envoltorios dentro de su organismo.

Los investigadores encontraron 101 cápsulas, de aproximadamente 5,2 centímetros de largo cada una. Según los medios japoneses citados por TN, los envoltorios contenían cocaína protegida con plástico y un segundo material negro similar al caucho. La cantidad total de droga rondaría el kilogramo.

Qué dijo la argentina ante la Policía

Quipildor quedó bajo investigación por presunto contrabando de drogas. De acuerdo con la información difundida, la mujer declaró que había aceptado realizar el traslado luego de que le ofrecieran US$7.000 a cambio de completar el viaje.

El caso tomó especial relevancia porque, según TN, la argentina ya tenía antecedentes por delitos similares en Argentina. Las autoridades japonesas continúan con la investigación para determinar quién organizó el traslado y cuál era el destino final de la droga.

La detención ocurrió en uno de los principales aeropuertos de Tokio y quedó a cargo de las autoridades japonesas, que deberán avanzar ahora con la causa por el presunto ingreso ilegal de estupefacientes al país.