Quién es la ex Gran Hermano que interpretará a Silvina Luna en su serie

A casi 3 años del fallecimiento de Silvina Luna, la producción de su serie documental confirmó avances significativos tanto en la realización artística como en el plano judicial. En el programa LAM se reveló que la exintegrante de Gran Hermano, Sabrina Cortez, será la encargada de ponerse en la piel de la modelo fallecida para ilustrar su historia de lucha.

Respecto a la modalidad de actuación, Pepe Ochoa explicó que "Se decidió que una persona la interpretara, no con texto sino que con recreaciones". El panelista también agregó que la joven ya "Pondrá el cuerpo a varias escenas donde se simularán situaciones" tras haber firmado su contrato para participar en el proyecto.

La estructura de este homenaje audiovisual combinará diversos testimonios grabados con estas dramatizaciones para ilustrar las situaciones narradas. Por otro lado, la causa judicial contra Aníbal Lotocki sumó una instancia decisiva para el mes próximo. Pilar Smith detalló que "El martes 1 de septiembre a las 10 de la mañana se va a realizar la Junta Médica" con el objetivo de analizar el expediente clínico en la morgue judicial.

Durante este proceso, los peritos oficiales buscarán determinar "El momento de la aparición de los granulomas en el cuerpo de Silvina Luna, qué tipo de tratamiento e intervención se podría haber realizado para evitar el desarrollo de la hipercalcemia que derivó en insuficiencia renal progresiva".

La evaluación médica también pondrá el foco en el accionar del cirujano involucrado y sus respuestas ante el cuadro del paciente. Smith concluyó que "Otro punto será si los controles post operatorios realizados por Aníbal Lotocki fueron adecuados.

Si el nombrado se encontraba en condiciones de intervenir de alguna manera para evitar que el desarrollo de los granulomas le produjera a la paciente las consecuencias en su salud" para intentar esclarecer las responsabilidades en el deterioro físico que sufrió la actriz.