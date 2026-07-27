Quién es la famosa a la que un Uber la bajó a mitad del camino

La ex participante de Gran Hermano 2022 utilizó sus redes sociales para detallar un tenso episodio que vivió recientemente. Julieta Poggio explicó que el conflicto se originó por la conducta de un chofer de transporte privado, aclarando que su malestar fue con el individuo y no con la empresa prestadora del servicio. Según su testimonio, el hombre utilizaba dos dispositivos móviles simultáneamente, destinando uno a la navegación por mapa y otro a consumir contenidos digitales.

La joven manifestó que desde que me subí estaba todo el camino mirando un vivo de TikTok. La preocupación de la modelo aumentó cuando el vehículo impactó contra un bache profundo en el asfalto. Ante el susto provocado por la maniobra, ella le solicitó de forma cordial si podía prestar atención al frente del camino. Específicamente, recordó haberle dicho ¿Podés mirar para adelante? Porque me dio miedo lo que pasó recién.

La respuesta del conductor fue hostil y desencadenó un intercambio verbal más fuerte. Poggio relató que el hombre le contestó vos no me vas a decir a mí cómo tengo que manejar mi auto. A pesar de que la influencer intentó explicar que su pedido se basaba en una cuestión de seguridad básica, el chofer mantuvo su postura defensiva. Ella insistió en su reclamo señalándole te estoy diciendo que estás mirando un vivo de TikTok y tenés un pasajero atrás.

El incidente finalizó de manera abrupta cuando el trabajador decidió cancelar el traslado antes de llegar al destino pactado. La influencer expresó con indignación que el hombre la obligó a descender del coche en plena vía pública. Sobre el cierre de su descargo, la artista lamentó la situación ocurrida el 24 de julio al confirmar que me bajó en la avenida. ¡Me dejó tirada!.