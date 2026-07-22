Quién es la famosa argentina que rechazó un romance con Luis Miguel

Nazarena Vélez compartió un testimonio sobre un encuentro cercano con Luis Miguel durante la emisión del ciclo Storytime en el canal de streaming Bondi. En una charla junto a Barbi Vélez y Alejandra Maglietti, la conductora explicó que durante mucho tiempo mantuvo un sentimiento idealizado por el intérprete mexicano, aunque la situación cambió cuando se presentó la posibilidad de concretar un vínculo sentimental.

Respecto a este momento, la actriz admitió con franqueza que "Yo tuve así como una cosa muy platónica, muy platónica, pero que después cuando lo vi que se podía hacer real, me cagué".

La decisión de no avanzar hacia una relación formal estuvo fundamentada en las características del estilo de vida que llevaba el cantante. Vélez analizó la viabilidad de un noviazgo y concluyó que "Sí, porque sabía que no iba a poder ser. Él estaba en otro país, viajaba todo el tiempo, era mujeriego. Por un montón de cosas sabía que no iba a funcionar".

La artista remarcó que su intención principal era proteger sus propios sentimientos para evitar un desenlace doloroso. Bajo esta premisa, sostuvo con firmeza que "No quise ser una más".

El temor a quedar involucrada emocionalmente sin reciprocidad fue un factor determinante en su rechazo. Vélez profundizó en sus sensaciones de aquel entonces y manifestó que "Realmente este chabón me encanta y voy a ser una más acá en Argentina que no me va a ver después nunca más. Yo voy a quedar enroscada y una más no voy a ser".

La conversación concluyó con una reflexión sobre cómo su propia admiración hacia el músico influyó en el desenlace de la historia. Al respecto, consideró que "Capaz que si no me importaba un carajo, sí, porque iba a ser uno más para mí".