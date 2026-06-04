Quién es la famosa que apostó al amor tras una escandalosa separación

Después de atravesar una tormenta mediática y personal que marcó un antes y un después en su vida, Ingrid Grudke decidió abrir su corazón nuevamente. La modelo habló con total sinceridad sobre su presente afectivo a más de un año de la ruptura con Martín Colantonio, que terminó en medio de un escándalo por infidelidad con una persona de su propio entorno familiar. Durante una charla con el programa Infama, la rubia reconoció que ya no está transitando sus días en soledad.

Al ser consultada sobre su situación actual, ella fue contundente al decir que "Estoy bien. No estoy sola, pero estoy bien", confirmando así que existe alguien nuevo en su horizonte. Este paso no fue para nada automático, ya que la traición sufrida caló hondo en sus emociones y requirió de mucho trabajo interno.

Al recordar lo vivido, la modelo explicó que "Estoy en una etapa de recuperación. Este escándalo pasó hace dos años y a mí me afectó mucho", dejando en claro que el tiempo fue su principal aliado para sanar las heridas del pasado.

La relación anterior no solo se rompió por el desgaste, sino por una decepción profunda que involucró a su sobrina política. Ese nivel de exposición y deslealtad dejó secuelas que Ingrid no oculta en sus apariciones públicas. Con mucha honestidad, ella admitió frente a las cámaras que "Fue muy feo y doloroso. Me cuesta volver a confiar en una historia y en una persona", reflejando el miedo lógico que surge tras una experiencia traumática.

A pesar de las dudas, su voluntad de salir adelante y recuperar su esencia fue más fuerte que cualquier rencor. Grudke se enfocó en sus proyectos personales y en su bienestar físico y mental para llegar a este tres de junio de 2026 con una postura renovada. Sobre su decisión de volver a apostar a un compañero, la modelo lanzó una frase muy potente dirigida indirectamente a su pasado: "No le voy a dar el lujo a mi ex de que diga que nunca volví a hacer una pareja, no. Creo en la gente y necesito creer para vivir".

Por el momento, la identidad del hombre que la acompaña se mantiene bajo reserva absoluta para proteger la intimidad del vínculo. Ingrid prefiere llevar las cosas con calma y no apurar los procesos mediáticos que tanto daño le hicieron anteriormente. Con una sonrisa y mucha tranquilidad, cerró la entrevista asegurando que "Para presentar hay tiempo", dejando la puerta abierta para que el vínculo crezca lejos de los flashes, al menos por ahora.