Quién es la famosa que aun conserva las cenizas de su mascota muerta

En plena cobertura del Mundial 2026 desde Miami para la señal DGO, los conductores Pollo Álvarez y Soledad Fandiño protagonizaron un segmento de alta carga emocional. Durante la emisión, el presentador invitó al equipo a reflexionar sobre cuál es el objeto más valioso que conservan, aclarando que la consigna apuntaba a elementos con un trasfondo sentimental y no necesariamente material. Ante esta propuesta, la actriz decidió abrir su corazón y relatar el vínculo que aún mantiene con Pachi, su perrita que la acompañó durante muchos años.

La confesión surgió de forma espontánea cuando Fandiño reveló que mantiene los restos de su mascota en su hogar. Al respecto, la modelo manifestó que "Yo tengo todavía las cenizas de mi perrita Pachi" y detalló el cuidado ritual que realiza diariamente junto a su hijo.

La dinámica familiar incluye un gesto de afecto constante hacia el cofre que resguarda las cenizas. Sobre este hábito, explicó que "La tengo en una cajita, toda cuidada, y nosotros la tocamos cada vez que nos vamos o llegamos. Le damos besitos".

La situación también permitió conocer la postura del hijo de la conductora respecto a una posible despedida definitiva. Fandiño comentó que intentó sugerir un cierre simbólico en un entorno natural, pero la respuesta del niño fue contundente para asegurar la permanencia de la mascota en la casa. La actriz relató que "Le propuse a mi hijo que un día despidamos a Pachi con las cenizas, no sé, en el mar o haciendo un ritual lindo. No quiere saber nada. Pachi se queda acá. Entonces, tenemos a Pachi".

La historia no tardó en generar impacto entre los espectadores y se volvió viral en las redes sociales. Numerosos usuarios se sintieron identificados con el relato y compartieron sus propias experiencias sobre el duelo de sus animales.

La reflexión propuesta por el Pollo Álvarez derivó en un testimonio que destacó el valor de los recuerdos y los vínculos afectivos que persisten a pesar de la pérdida física, resaltando la importancia que Pachi sigue teniendo para el núcleo familiar.