Quién es la famosa que confesó estar "enamorándose de nuevo"

Coty Romero compartió detalles sobre su presente afectivo y sorprendió a sus seguidores con una confesión personal. La ex participante del programa Gran Hermano explicó que su postura ante los vínculos sentimentales está atravesando un cambio significativo y aseguró que "el corazoncito está empezando de nuevo a querer salir del caparazón" durante una charla reciente. Aunque aclaró que no se encuentra en una relación formal en este momento, la joven no cerró las puertas a la posibilidad de enamorarse nuevamente.

La influencer profundizó en sus sentimientos y detalló que "Yo estoy abierta a lo que venga porque a mí me encanta estar enamorada. Me gusta la pareja" evidenciando su interés por la compañía mutua.

No obstante, Romero remarcó que actualmente sus prioridades se centran en el ámbito laboral y en el autoconocimiento. Sobre este punto, la mediática afirmó que "Hoy por hoy no, no, no estoy en nada con nadie. Estoy también muy enfocada en mi laburo y en mí misma. Entonces quizás eso hace que no pueda poner la energía en otro lado" para fundamentar su soltería en este dos de julio de 2026.

Pese a su enfoque en el trabajo, la joven admitió que existe una persona que ha logrado captar su atención en las últimas semanas. Con cierta reserva, Romero comentó que "Por ahí hay algo que me interesa, pero quiero cuidar mucho. O sea, como que no estoy mostrando nada, pero hay alguien que me genera el guito" manteniendo el misterio sobre la identidad del involucrado.

Para finalizar su reflexión sobre el amor, la ex concursante reiteró que "Se puede decir que mi corazoncito está empezando de nuevo a querer salir del caparazón" confirmando que vuelve a abrirse emocionalmente.