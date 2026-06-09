Quién es la famosa que confesó su deseo de ser mamá nuevamente

Barby Franco volvió a captar la atención de su comunidad digital al abordar uno de los interrogantes más recurrentes sobre su intimidad. A través de una dinámica de preguntas en Instagram, la modelo se refirió a la chance de ampliar el núcleo familiar que conforma con Fernando Burlando. Actualmente, la pareja se dedica a la crianza de su hija Sarah mientras ella equilibra su labor en la pantalla de América TV.

Ante la consulta directa de un usuario sobre sus intenciones de maternar nuevamente, Franco no evitó el tema. La modelo manifestó que "Por ahora no está en los planes, pero nunca se sabe" al referirse a su situación actual. Esta declaración generó diversas reacciones entre sus fanáticos, ya que dejó abierta una ventana para el futuro sin confirmar una búsqueda inmediata.

La transparencia ha sido una constante en las apariciones públicas de la mediática. En otras oportunidades también compartió experiencias vinculadas a su infancia, como cuando relató que "Nadie nos escuchaba" y que "Cuando se lo llevaron preso sentí paz" en relación a la violencia de su padre.

En esta etapa, el foco principal se mantiene en sus compromisos laborales y en el presente cotidiano. Sus palabras sugieren que, aunque no hay un proyecto concreto hoy, el destino podría traer sorpresas para el reconocido abogado y la conductora.