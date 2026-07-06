Quién es la famosa que confesó tener "fobia social"

Nazarena Vélez decidió abrir su corazón en redes sociales para relatar el malestar que atraviesa frente a ciertos compromisos públicos. A través de un video grabado mientras se alistaba para el cumpleaños 50 de Ángel de Brito, la actriz admitió "Tengo fobia social y me estoy preparando para ir al cumpleaños de Ángel de Brito".

En su relato, explicó que suele eludir este tipo de encuentros porque "Yo evito siempre ir a eventos donde hay mucha gente, más gente del medio, me da más fobia porque tenés que estar en pose". Esta condición se manifiesta como un miedo intenso y persistente a ser observado, juzgado o evaluado negativamente por otras personas.

La artista señaló que este trastorno la acompaña desde siempre, aunque se intensificó tras la crisis sanitaria global. "Tengo esta fobia de toda la vida, pero después de la pandemia mucho más", detalló sobre su condición.

Esta dificultad se traslada incluso a la elección de su vestuario, ya que confesó "soy un hombre en el cuerpo de una mujer" y agregó que "siempre es un poblema vestirme para un evento donde va a ir mucha gente, fundamentalmente del medio. No me gusta usar tacos, estar muy arreglada ni apretada". El padecimiento puede causar un malestar agudo que interfiere significativamente con la vida cotidiana, el trabajo y las relaciones personales.

Pese a la ansiedad que le genera saber que "Ya de por sí, estoy incómoda", decidió asistir al festejo por el fuerte vínculo que la une al periodista. "Pero en los cumpleaños de Ángel la paso siempre bien y voy con Barbie, eso me la sube bastante. A parte, no lo voy a cagar, cumple 50 y lo quiero mucho", manifestó para justificar su presencia.

Además, reconoció que en el lugar "Sé que me voy a encontrar con mucha gente que le tengo cariño y otra que no tanto" y que prefiere no usar prendas ajustadas porque "no quiero agregarle un malestar más a mi cuerpo". Quienes sufren esta fobia experimentan reacciones tanto psicológicas como corporales ante situaciones cotidianas.

Durante su catarsis, Nazarena recordó episodios complejos vividos en celebraciones anteriores del conductor de LAM. Según relató, "Dos de las últimas tres veces que fui al cumpleaños, terminé vomitando". La actriz explicó que esto ocurría porque "tomo para desinhibirme" ante la falta de apetito por los nervios del momento.

Sobre estas situaciones pasadas, fue contundente al expresar que "Así que ahora no voy a hacer lo mismo. No me da orgullo esto porque soy una señora muy mayor, abuela... y es un papelón. Le vomité dos veces el auto al Bocha".