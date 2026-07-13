Quién es la famosa que confirmó que no puede tener más hijos

A 25 años de su salto a la fama por su participación en un reality, Ximena Capristo realizó un balance profundo sobre su vida familiar. La panelista de SQP convive desde hace 25 años con Gustavo Conti, a quien conoció a los 20 años.

Al describir la dinámica de pareja, la actriz expresó que "Con Gustavo llevamos 25 años juntos y es un montón. Estuve más con Gustavo que en mi casa familiar porque a los 20 ya hice mi vida, así que creo que nunca estuve tantos años al lado de una persona, pero igual la llevamos. A veces, nos re puteamos y nos odiamos, pero en general nos amamos. Lo que quiero decir es que también están las discusiones y la parte que no está tan buena, pero la llevamos adelante y es como todo".

Frente a las consultas habituales sobre la estabilidad de su matrimonio, Capristo descartó la existencia de métodos infalibles. La artista sostuvo que "Muchas veces me preguntan cuál es la fórmula de nuestra pareja y mi respuesta es que no hay una fórmula. Hay veces que realmente no nos queremos ver y hay veces que está todo color de rosa. Pero no hay una fórmula para estar 25 años con una persona: es elegirte y querer seguir compartiendo la vida con el otro". Además, enfatizó que el vínculo no se sostiene por una cuestión de comodidad, ya que ambos trabajaron juntos desde jóvenes para construir su presente.

En este sentido, agregó que "No, para nada. No es un tema de comodidad ni mucho menos porque nosotros dos laburamos a la par, nos hicimos juntos de pibes y teníamos nuestro mismo objetivo de formar nuestra familia y de tener nuestra casa. La hemos luchado un montón desde nuestra adolescencia y él también, tanto como yo, sabe lo que es mudarse mil veces por no tener una casa propia. Nuestro objetivo cuando empezamos a estar juntos era el mismo. No era comprarme carteras caras y tener un huevo en la heladera. Porque muchas veces uno por aparentar o hacer que tiene más de lo que es, no conserva su esencia. Para nosotros es muy importante mostrarnos como somos y no perder la humildad que traemos de siempre. El aparentar a mí me parece horrible".

En cuanto a la conformación de su familia, la actriz se refirió a su hijo Félix, de nueve años, y a la idea original de tener otro descendiente. Capristo reveló que el deseo de agrandar el hogar se vio frustrado por diversas complicaciones biológicas. La mediática explicó que "Con Félix estamos genial y en casa somos nosotros tres. Estamos bárbaros así pero sí: en un principio se pensó en tener un niño más. El tema es que demoré tanto en poder quedar embarazada y me costó tanto, que pasé por todas. Había momentos donde me replanteaba y me preguntaba: “¿Pero por qué a mí no me pasa? ¿Por qué no quedo sin tener ningún problema de salud?”. Si vos tenés un problema, decís: “Bueno, tengo tal problema de salud y por eso no puedo quedar embarazada”. Pero cuando no se encuentra nada después de hacerte no sé cuánta cantidad de estudios, es todo un tema".

A pesar de las dificultades para concebir, la panelista confirmó que no padecía afecciones médicas específicas como la trombofilia. Sobre este punto detalló que "No, yo no tenía nada. Por eso te digo: no tengo ningún problema de salud, pero no quedaba embarazada. Ovulaba perfectamente y tenía todo perfecto, pero estuve cuatro años buscando al chico. Después ya se me pasó el tiempo porque arranqué de grande a buscarlo".

Finalmente, compartió su orgullo por la crianza de Félix. Capristo concluyó destacando que "Todo lo que está bien le trajo. Todo, todo y más. Es una persona soñada y es todo lo bueno que tenemos los dos hecho en este niño. Todo lo bueno lo tiene él: es buena gente, buen compañero, es buen pibe con los demás, es solidario. Tiene unos valores espectaculares desde tan chiquito que no lo podés creer".