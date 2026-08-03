Quién es la famosa que confirmó que se "hará las lolas" pronto

Coty Romero sorprendio a su comunidad digital al confirmar una decision que venia postergando desde hacia tiempo. La ex participante de Gran Hermano 2022 anuncio que se sometera a una cirugia estetica para colocarse implantes mamarios. A traves de un video publicado este 02 de agosto de 2026, la joven mostro el detras de escena de su consulta medica, desde la charla con el experto hasta la eleccion del tamaño y modelo de las protesis.

Al comienzo del registro, la influencer se mostro camino al consultorio y expreso "Acompáñenme a mi turno con el doctor para elegir unas lolas". Durante el trayecto, no oculto su entusiasmo y confeso que "Estoy re ansiosa, estoy pensando cómo va a ser la silicona que me voy a poner". Una vez en la cita, Romero inspecciono las diferentes opciones disponibles y señalo que "Estoy inspeccionando las distintas siliconas que había porque yo todo lo tengo que tocar".

La correntina recordo que hace dos años visito al mismo profesional con la intencion de operarse, pero en aquel entonces no estaba totalmente decidida. En esta oportunidad, tras probarse diversos tamaños frente al espejo para visualizar el resultado final, admitio entre risas que "Soy indecisa, no iba a ser tan fácil".

La noticia genero una respuesta inmediata de sus seguidores, quienes le dejaron mensajes de apoyo como "Que todo salga bien, Co", "Te amamos ver feliz", "Mucha suerte en el proceso", "Acompáñandote siempre con lo que te haga feliz" y "Sos hermosa sin importar lo que hagas, Coty".

Este no es el primer retoque estetico que la joven comparte con su publico. En marzo de 2024, informo sobre un procedimiento facial a traves de su canal de difusion. En esa ocasion, explico que "No se enojen conmigo. Quiero contarles que me puse un poquito de ácido hialurónico, nada comparado con la otra vez, y me van a ver un poquito inflamadita por una semana más o menos, pero nada... Eso... No se enojen, les prometo que es mínimo". Asimismo, detallo los motivos de su eleccion al manifestar que "Es que me estoy por hacer un tratamiento para la piel y aproveché... Prometo que no hay más. Los amo, soy Coty y mi segundo nombre es terca".