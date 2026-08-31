Quién es la famosa que confirmó su embarazo y espera a un varoncito

La influencer Estefi Berardi y su pareja Félix Orsatti alcanzaron una instancia muy especial en su camino hacia la paternidad al cumplir tres meses de embarazo. Con el objetivo de compartir esta noticia y disipar la expectativa, la pareja organizó una celebración íntima en su vivienda, rodeada de sus seres queridos. Para el evento, optaron por una decoración de tonos neutros que mantuvo el misterio sobre el sexo del bebé hasta el último momento. Incluso la torta principal estaba decorada por fuera con la combinación de colores tradicionales de estas celebraciones.

La revelación se produjo en el momento en que cortaron el pastel utilizando una copa. Al levantar la porción inicial, se descubrió el relleno de color celeste, confirmando que esperan un varón y ratificando la corazonada que ella sentía desde el comienzo de la gestación.

Con respecto a la elección del nombre para el recién nacido, la futura madre explicó a Pronto que todavía no está definido. Según relató, "Todavía no está decidido. Tenemos dos que nos gustan, pero seguimos recibiendo opciones. Hay seis meses todavía. Ja,ja,ja" ante la consulta sobre las alternativas que evalúan.

Con respecto a su presentimiento sobre el sexo de su hijo, la integrante del medio detalló que su percepción previa fue muy fuerte. En ese sentido, afirmó que "Yo sabía intuitivamente que era varón porque lo soñé muchas veces. Inconscientemente lo nombraba en masculino sin saberlo. La intuición nunca falla. La felicidad es total. Sea lo que hubiese sido iba a ser felicidad total" al describir sus vivencias íntimas durante estas semanas iniciales.

Días atrás, en el programa televisivo Puro Show, la conductora había detallado el proceso y el tiempo que les demandó concretar este deseo familiar. En esa oportunidad, manifestó que "Yo quería ser mamá, me llevó cuatro meses quedar. Empezamos a buscar el último finde de febrero y quedé el último finde de junio" sobre la planificación de su primer embarazo junto a Orsatti.

Finalmente, al referirse al estado de salud con el que transita esta nueva etapa, la influencer aclaró que no ha sufrido complicaciones típicas de la gestación, aunque sí experimentó cansancio. Sobre estos síntomas, puntualizó que "Me siento bien, no tuve náuseas ni nada, sí un sueño excesivo. El primer mes me agarraban llantos porque no podía dejar de dormir" para describir cómo adaptó su rutina habitual ante las demandas físicas del embarazo.