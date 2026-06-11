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Quién es la famosa que confirmó su separación: "No habrá reconciliación"
POR REDACCIÓN
Fiorella Giménez decidió romper el silencio sobre su reciente separación de Agustín Cachete Sierra tras haber compartido cinco años de vínculo. Durante una charla para el ciclo Ya Fue Todo de Jotax Digital la joven admitió que el presente es complejo ya que "estamos todavía en proceso de mudanza".
A pesar del distanciamiento físico la bailarina aclaró que el trato actual es cordial. "Estamos bien, no estamos peleados. Lo estamos haciendo con mucho amor porque los dos entendimos que nos queremos un montón, pero que a veces con el amor no alcanza" aseguró sobre el cierre del noviazgo.
La artista también se refirió al proceso interno que transita actualmente. "Yo siempre digo que hay que sanarse uno para poder compartir con el otro y yo estoy en un proceso terapéutico muy zarpado. Creo que me estoy cuidando, él me está cuidando mucho y yo también a él" manifestó.
Ante las especulaciones sobre posibles engaños fue determinante al decir que "todos me preguntaron lo mismo y en un momento me acusaron a mí de que había hecho algo raro. La verdad es que no".
Sobre los motivos del desgaste explicó que no hubo grandes escándalos mediáticos. "Nuestras peleas eran más bol..., cero marketineras porque eran tipo 'no me acompañaste', 'no hiciste esto'. No hubo terceros en discordia porque nos respetamos mucho con Agus" señaló. Al ser consultada sobre la posibilidad de retomar el vínculo fue contundente. "No creería que haya una reconciliación porque es la tercera vez que volvemos" confesó.
Finalmente reconoció que "estuvimos intentándolo durante cinco años, tuvimos un vínculo muy lindo y muy estable, pero el último tiempo fueron idas y vueltas. Se empieza a convertir en una dinámica un poco tóxica. Capaz en dos años nos cruzamos y nos podemos tomar unos mates, pero ahora necesitamos el contacto cero".