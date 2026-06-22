Quién es la famosa que duerme en camas separadas con su marido

Eugenia Tobal ofreció una mirada honesta sobre su convivencia de casi nueve años con Francisco García Ibar. La actriz reveló que el hábito de dormir en habitaciones individuales no fue un plan inicial sino una respuesta a la crianza de su hija Ema, nacida en 2019. Según explicó, "Empezó cuando Emita era muy chiquita porque no dormíamos ninguno de los dos". Esta medida de supervivencia se consolidó como una elección mutua sobre la cual Tobal aseguró que "Me parece que es re sano".

A sus 50 años, la artista transita la perimenopausia y habló abiertamente sobre los desafíos físicos y cognitivos de esta etapa. Describió que "La sequedad, el desgano, el cansancio, las nieblas mentales… el deseo queda en otro lugar". Uno de los síntomas más notorios para ella es la desorientación momentánea y bromeó diciendo que "Bajo pensando que tengo que hacer tal cosa, llego a la cocina y me olvidé. Soy Dory, de Nemo".

Para gestionar estos cambios, Tobal recibe asistencia ginecológica y suplementación hormonal. Ella comentó que "Tuve la fortuna de poder ver un médico y que mi ginecóloga me suplemente". También advirtió sobre la naturaleza irregular del proceso al señalar que "Pueden estar seis meses sin menstruar, decir ‘ya está’, y al séptimo te viene y tenés que empezar de cero".

Respecto a la pasión, la actriz aclaró que los cuartos separados son una comodidad y no un impedimento. Sobre su vida sexual admitió que "No te diría que es muy frecuente. Pero se trata de hacer todo lo posible para que eso no decaiga.". El vínculo se define como una relación "libre" basada en la confianza y el espacio personal. Tobal resumió esta dinámica afirmando que "No nos celamos, no nos cuestionamos, no nos estamos controlando".

La independencia se refuerza con los viajes laborales de García Ibar al campo. En el ámbito familiar, la actriz compartió el método de educación financiera que aplica con su hija. Tobal detalló que "Le enseñé primero con dos cajas: una de ahorro y una de disfrute. Ahora me falta la de la inversión". Enfocada en el autocuidado y la longevidad, concluyó que "Ya decreté vivir muchos años, entonces tengo que vivirlos bien".