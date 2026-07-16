Quién es la famosa que estalló de celos tras enterarse de la novia de su ex

La reciente vinculación afectiva entre Agustín Sierra y Mar Cosca durante su estadía en el Mundial 2026 generó repercusiones inmediatas en el entorno de su expareja. Fiorella Giménez recurrió a sus cuentas de TikTok e Instagram para difundir un registro audiovisual humorístico que muchos interpretaron como una alusión indirecta al presente sentimental del actor.

En la grabación compartida, la bailarina incluyó la frase "Explicándole a mi psicólogo por qué tiene dos llamadas perdidas mías ayer a las 11 de la noche" para ilustrar una situación de crisis emocional a través de la comedia. Aunque no mencionó de forma explícita al intérprete ni a las especulaciones sobre su compañera de streaming, la publicación se produjo a las pocas horas de conocerse las versiones de romance.

Los usuarios de internet no tardaron en trazar paralelismos entre el contenido audiovisual y la reciente ruptura de la pareja, confirmada por la propia protagonista semanas atrás. Pese a la repercusión de los comentarios, Giménez optó por no aclarar si el material guardaba relación con Sierra o si respondía meramente a su habitual contenido recreativo.

La desvinculación definitiva entre ambos trascendió hace escasos días. En declaraciones brindadas a Infobae, la artista describió el proceso de separación como una etapa sumamente dolorosa en la que aún persistían sus sentimientos afectivos hacia él. Al respecto, manifestó que "Es la primera vez que me separo diciéndole que lo amo y que no lo voy a dejar de amar, pero no es lo que elijo y busco para mi vida este tipo de vínculo, porque no me pudo dar lo que necesito".

Por su parte, Sierra permanece en el Mundial 2026 compartiendo diversas publicaciones junto a Cosca, lo que sostiene las hipótesis sobre un nuevo vínculo afectivo, aunque ninguna de las partes involucradas ha emitido una confirmación formal sobre su estado civil.